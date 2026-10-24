Una escuela de Paraná une poesía y solidaridad con un proyecto abierto al barrio.

La escuela Mastronardi de Paraná combina poesía, mutualismo y solidaridad. La comuna reconoció el proyecto, que prevé una plaza productiva del barrio.

La Escuela Secundaria Nº 58 Poeta Carlos Mastronardi, de Paraná, recibió una declaración de interés del Concejo Deliberante por el proyecto Redes Poéticas en torno a Mastronardi. La propuesta, impulsada por estudiantes y docentes, vincula la literatura entrerriana con la economía social, el mutualismo y las prácticas solidarias. Durante una visita a la institución, el Municipio entregó pintura y libros para acompañar a la comunidad educativa.

La intendenta Rosario Romero y el viceintendente David Cáceres participaron del encuentro junto con el concejal Fernando Quinodoz, autor de la iniciativa de reconocimiento. La actividad permitió conocer el trabajo de los alumnos y conversar sobre una experiencia que combina contenidos de distintas asignaturas con acciones orientadas a la comunidad.

“Es una hermosa escuela que tiene un proyecto educativo más que interesante, reconocido y premiado a nivel nacional”, expresó Romero. La presidenta municipal también destacó la trayectoria del rector Fabián Schunk y su compromiso con la conducción del establecimiento, cuya orientación es Economía y Administración.

La intendenta puso el foco en las inquietudes que los estudiantes compartieron durante el intercambio. “Me encontré con alumnos que tienen muchas inquietudes vinculadas con nuestros poetas y escritores entrerrianos y nuestra cultura, pero también con procesos relacionados con la economía”, señaló al referirse a la articulación entre esos campos.

Literatura y formación solidaria

Redes Poéticas en torno a Mastronardi se desarrolló en el marco de la asignatura Prácticas Educativas. Según explicó Schunk, participaron alumnos y docentes, entre ellos Héctor Valentini e Itatí Separo. El abordaje parte de la obra de poetas y otros artistas de Entre Ríos e incorpora una mirada interdisciplinaria sobre la identidad cultural de la provincia.

La iniciativa busca fortalecer la lectura, la escritura y la investigación. Para ello, el trabajo con la literatura regional se vincula con distintas materias, de manera que los estudiantes puedan abordar las obras desde más de una perspectiva y relacionarlas con los contenidos de formación.

Esa dimensión cultural se complementa con el aprendizaje sobre mutualismo y economía social. El rector indicó que la institución cuenta con el acompañamiento de FEDEM y Mutual Modelo. “Nos acompañan FEDEM y Mutual Modelo, donde fortalecemos la conciencia solidaria y el trabajo mutualista”, explicó al describir los vínculos construidos alrededor de la propuesta.

La articulación permite poner en relación la orientación de la escuela con prácticas de cooperación. Así, el proyecto no se limita al estudio de autores: también incorpora la reflexión sobre formas de organización y experiencias que promueven la solidaridad, tanto entre compañeros como hacia el entorno de la institución.

Una plaza como espacio de encuentro

Otra línea de trabajo contempla la creación de la Plaza Productiva de los Poetas. Se trata de un espacio comunitario proyectado para integrar actividades culturales, educación ambiental y producción sustentable. La propuesta prevé incorporar árboles y arbustos que produzcan alimentos, junto con experiencias vinculadas con la economía social.

El espacio también incluiría actividades educativas, culturales y recreativas abiertas a la comunidad. La iniciativa plantea reunir en un mismo ámbito el vínculo con la naturaleza, la producción de alimentos y las expresiones culturales, como una continuidad del trabajo que los alumnos realizan en las aulas.

Su sentido es ampliar la experiencia educativa hacia un lugar compartido con los vecinos, donde puedan encontrarse los contenidos escolares y las actividades comunitarias.

Reconocimiento al trabajo colectivo

Durante la visita, Cáceres valoró la dimensión solidaria de la experiencia. “Quiero resaltar lo que encontramos aquí: la solidaridad y el compromiso que tienen los alumnos con sus compañeros, pero también con la comunidad”, manifestó. Sus palabras destacaron el protagonismo estudiantil en las iniciativas que impulsa el establecimiento.

El viceintendente también agradeció a los directivos por acompañar y fortalecer esas propuestas. En ese marco, subrayó la importancia de los vínculos que la institución genera con el Estado y con otras organizaciones, una articulación presente tanto en el reconocimiento municipal como en el acompañamiento de las entidades mutualistas.

La declaración de interés otorgó visibilidad al trabajo de la comunidad educativa. Con la entrega de pintura y libros, la Municipalidad sumó un aporte material a una experiencia que combina formación académica, identidad entrerriana y participación. El recorrido propone acercar a los jóvenes a la literatura de su provincia y vincular ese aprendizaje con acciones solidarias.