Charly García celebró sus 75 junto a músicos y otras estrellas.

Charly García festejó 75 años en La Fábrica con colegas y figuras del espectáculo. La jornada sumó homenajes y el anuncio de un documental de Netflix.

Charly García celebró sus 75 años el viernes por la noche en La Fábrica, la histórica casa-estudio vinculada con buena parte de su carrera solista. Rodeado de amigos, familiares y figuras de la música, la actuación y la televisión, el artista cerró una jornada que también tuvo homenajes públicos y seguidores reunidos frente a su domicilio porteño.

El encuentro convocó a Fito Páez, Ricardo Mollo, Celeste Carballo, Iván Noble, Rosario Ortega y Carlos Vives, entre otros músicos. También estuvieron la conductora Mariana Fabbiani, el periodista Beto Casella, la actriz Graciela Borges y el humorista Agustín Aristarán. La cita reunió afectos y distintas generaciones.

Las imágenes difundidas mostraron a García sentado en un sillón, mientras los asistentes se acercaban para felicitarlo y tomarse fotografías. También circularon videos del momento en que sopló las velas de una gran torta inspirada en el universo de Say No More, una de las marcas más reconocibles de su identidad artística.

Una fiesta entre recuerdos

La elección del escenario aportó una referencia directa a su historia. En La Fábrica, Charly vivió, ensayó y trabajó en discos que recorren distintas etapas de su producción. Entre los títulos asociados con ese espacio aparecen Filosofía barata y zapatos de goma, La hija de la lágrima, Say No More, El aguante, Influencia y Rock and Roll Yo.

Ese recorrido discográfico dio al festejo un marco ligado a la creación. El lugar que recibió a los invitados forma parte de los ámbitos donde el músico desarrolló su obra, por lo que la celebración reunió el presente de sus vínculos personales con recuerdos de su actividad artística.

Mientras la reunión privada concentraba a sus allegados, el cumpleaños había tenido durante el día otra expresión en la calle. Numerosos fanáticos pasaron por la puerta de su casa para saludarlo y compartir la fecha. El acompañamiento se sumó a las distintas propuestas culturales organizadas en Buenos Aires.

La ciudad también lo homenajea

La programación de la Semana Charly se extendió del 22 al 25 de octubre, con conciertos, charlas, reinterpretaciones de canciones, fotografía y literatura. Según la agenda del Gobierno porteño, participaron espacios como el Anfiteatro del Parque Centenario, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Recoleta, el Museo de la Ciudad, la Usina del Arte y el Centro Cultural 25 de Mayo.

Para el sábado 24 se anunciaron propuestas como Tangos para Charly, con Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Hernán Cucuza Castiello, y Clics eternos, una relectura de su etapa electrónica a cargo del pianista y arreglador Lautaro Moreno. La programación del domingo incluyó un ensamble dedicado a La Máquina de Hacer Pájaros y un espectáculo familiar inspirado en sus canciones.

Las actividades ofrecieron distintas formas de acercarse a un repertorio que atravesó generaciones. La agenda también contempló una selección de libros en la Biblioteca Pública Digital Jorge Luis Borges, con biografías, testimonios y análisis sobre su vida y su música.

Su historia llegará a la pantalla

El cumpleaños coincidió, además, con el anuncio de un documental de Netflix en el que el propio García contará su historia. El proyecto tiene dirección de Alejandro Hartmann y producción de Haddock Films. La plataforma confirmó que está en producción, aunque todavía no comunicó una fecha de estreno.

El anticipo presentó la propuesta de narrar su recorrido en primera persona. La noticia amplió la repercusión de una jornada que combinó la intimidad de la fiesta con el interés público por su obra. A los saludos y los encuentros se agregó así la expectativa por una nueva mirada audiovisual sobre su trayectoria.

Los 75 años encontraron a Charly en el centro de celebraciones de escalas diferentes: una reunión con afectos, seguidores en la calle y escenarios dedicados a sus canciones. La fecha volvió a mostrar la presencia de su música en la cultura argentina y la continuidad de un vínculo que reúne a artistas y público.