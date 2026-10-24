Mercado Libre suma en Mendoza un centro para procesar hasta 96.000 paquetes diarios y cinco envíos aéreos semanales. También inauguró nuevas oficinas.

Mercado Libre amplía su operación en Mendoza con un centro logístico y envíos aéreo.

Mercado Libre anunció la ampliación de su operación en Mendoza con un nuevo centro de última milla en Luján de Cuyo, la incorporación de la provincia a su red de envíos aéreos y la inauguración de oficinas. Las iniciativas buscan mejorar los tiempos de entrega y fortalecer la conexión de los vendedores mendocinos con compradores del resto del país.

El anuncio se realizó durante una visita del gobernador Alfredo Cornejo y del intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, a las nuevas instalaciones logísticas de la compañía.

Un centro con capacidad para 96.000 paquetes diarios

El nuevo establecimiento representa una inversión superior a los ocho millones de dólares, realizada junto con la empresa desarrolladora. Tendrá capacidad para procesar hasta 96.000 paquetes por día y contará con una superficie de 11.000 metros cuadrados.

Según informó la compañía, el espacio será más de dos veces y media mayor que su actual operación en Godoy Cruz. Se trata de un centro de última milla, destinado a organizar la etapa final de distribución de los paquetes hasta sus destinatarios.

La ampliación apunta a acompañar la actividad del comercio electrónico y mejorar la capacidad de procesamiento y despacho en la provincia.

Cinco frecuencias aéreas por semana

En paralelo, Mendoza se incorpora a la red de envíos aéreos de Mercado Libre mediante cinco frecuencias semanales en bodegas de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas.

La empresa destacó que esta conexión permitirá acelerar tanto la llegada de productos a la provincia como la distribución de artículos vendidos desde Mendoza hacia otros destinos nacionales.

“Esta inversión funciona en dos direcciones: los productos llegan más rápido a Mendoza y los productos mendocinos llegan más rápido al resto del país”, afirmó Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.

El ejecutivo agregó que los envíos por avión y la mayor capacidad del centro de última milla permitirán mejorar los plazos para los compradores y abrir oportunidades para quienes comercializan desde la provincia.

Nuevas oficinas para el equipo provincial

La compañía también inauguró oficinas en Workplace Palmares, con una superficie de 1.100 metros cuadrados y una inversión de 1,7 millones de dólares.

El espacio está destinado a acompañar al equipo de 200 empleados que Mercado Libre tiene en Mendoza. La apertura se suma al despliegue logístico y aéreo con el que la firma busca consolidar su presencia en la provincia.