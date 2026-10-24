Ludovica Squirru presenta sus predicciones del horóscopo chino 2027. La Cabra de Fuego propone cambios, vínculos solidarios y una búsqueda de armonía.

Horóscopo chino 2027: las predicciones de Ludovica Squirru para el año de la Cabra de Fuego.

El 6 de febrero de 2027 comenzará el año de la Cabra de Fuego, que sucederá al del Caballo de Fuego en el calendario chino. El nuevo ciclo es el eje del Horóscopo Chino 2027 de Ludovica Squirru, publicado por Ediciones B, en el que la autora reúne sus interpretaciones para los doce animales del zodíaco oriental.

En su lectura astrológica, basada en la intuición, el I Ching y el Bazi, Squirru describe una transición desde el movimiento intenso del caballo hacia un período que invita a buscar equilibrio, revisar relaciones y fortalecer la cooperación.

La escritora, que publica su horóscopo desde 1984, propone reflexionar sobre las personas con quienes se comparten los proyectos y sobre los vínculos que conviene transformar. Sus preguntas abarcan el amor, la amistad, la familia, el trabajo y las decisiones colectivas.

Un ciclo para revisar vínculos y buscar armonía

Para Squirru, la Cabra de Fuego representa una oportunidad para reorganizar prioridades y acercarse a la naturaleza, el arte y la vida comunitaria.

“Será un año para limpiar energías”, sostiene la autora, que asocia al signo con la búsqueda de belleza y con la posibilidad de transmitir conocimientos mediante experiencias compartidas.

La edición se complementa con la Agenda 2027. Cabra de Fuego, concebida como una herramienta de organización cotidiana. Incluye predicciones, consejos basados en el I Ching e ilustraciones originales del artista plástico Juan Marchesi.

Las predicciones para cada signo

Rata: un momento de redefiniciones

Squirru presenta a la rata ante un punto de inflexión, después de una etapa que describe como exigente en los planos afectivo y personal. Su interpretación pone el acento en recuperar iniciativa, revisar las experiencias recientes y concentrar la energía en la propia reconstrucción. La salida, plantea, requiere volver a priorizar las necesidades personales.

Búfalo: adaptación frente a los cambios

Como signo opuesto a la cabra, el búfalo afrontaría, según la autora, un período de revisión de planes y de adaptación. Squirru anticipa demoras y tensiones que obligarían a modificar expectativas. Su propuesta es abandonar la insistencia en resolverlo todo, aceptar ayuda y encontrar espacios de tranquilidad para ordenar las decisiones.

Tigre: una pausa para cambiar de rumbo

Para el tigre, la astróloga imagina una transformación profunda, acompañada por la necesidad de reducir la intensidad y revisar las acciones impulsadas por el orgullo. La pausa aparece como una oportunidad para recuperar energía y atender los desafíos de pareja, familiares y laborales con una actitud más reflexiva.

Conejo: creatividad y participación comunitaria

La lectura para el conejo destaca la disposición a asumir nuevos desafíos y poner su capacidad creativa al servicio de otros. Squirru vincula este ciclo con la participación en organizaciones, fundaciones y actividades solidarias. El eje está en acompañar a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y ampliar el compromiso comunitario.

Dragón: apertura a la ayuda y nuevas ideas

El dragón transitaría el cierre de una etapa y la preparación de otra. Aunque la autora le atribuye capacidad para orientar a los demás, recomienda que también acepte consejos. Su interpretación relaciona el período con proyectos comunitarios, cambios de hábitos y una revisión de las situaciones del pasado que dificultan avanzar.

Serpiente: del repliegue a la cooperación

Squirru anticipa para la serpiente un acercamiento a la vida colectiva después de un tiempo de mayor reserva. El trabajo compartido, los aprendizajes y las tareas de asistencia ocuparían un lugar central. La propuesta consiste en revisar oportunidades desaprovechadas y orientar las capacidades personales hacia iniciativas útiles para otras personas.

Caballo: aprendizajes y proyectos económicos

Después de su propio año, el caballo llegaría, según la astróloga, con una mayor valoración de las amistades y de las redes que lo acompañaron. Su lectura combina una apertura a la solidaridad con expectativas favorables para los proyectos materiales. La autora le atribuye intuición para identificar oportunidades y ampliar sus actividades.

Cabra: protagonismo y búsqueda de equilibrio

La cabra ingresa en su ciclo con posibilidades de mostrar proyectos creativos y encarar cambios internos. Squirru plantea una tensión entre la vida cotidiana, las responsabilidades familiares y las transformaciones tecnológicas. El desafío sería encontrar una forma propia de participar en ese escenario sin relegar la sensibilidad y los vínculos humanos.

Mono: viajes y preparación para otra etapa

Para el mono, la autora describe un tiempo de exploración interior y de desplazamientos que aportarían aprendizajes. Las experiencias compartidas y la revisión de lo vivido permitirían prepararse para 2028, el año del Mono de Tierra. Los viajes aparecen como una fuente de renovación y de encuentro con nuevas perspectivas.

Gallo: introspección y revisión de responsabilidades

La interpretación del gallo pone el foco en reconocer emociones y frustraciones que quedaron relegadas. Squirru propone una etapa de mayor cuidado personal, moderación e introspección. También señala la creatividad como una vía de expresión y recomienda revisar mandatos y obligaciones que ya no representan los deseos propios.

Perro: decisiones personales y tiempo para los afectos

El perro encontraría una oportunidad para atender proyectos postergados por las responsabilidades familiares. La astróloga destaca la búsqueda de serenidad y de espacios compartidos con los afectos. Al mismo tiempo, plantea la necesidad de sostener el rumbo y evitar que el desencanto con el contexto desplace las prioridades personales.

Chancho: iniciativa para salir de la comodidad

Para el chancho, Squirru propone recuperar proyectos demorados y reconocer los hábitos que frenan los cambios. Su lectura invita a revisar los recursos disponibles, fortalecer la autoestima y dar a conocer capacidades, oficios o expresiones artísticas. La renovación dependería de asumir un papel más activo en la construcción de sus objetivos.