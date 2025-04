Seis menores desaparecen por día en Argentina: la importancia de la "hora de oro"

“Alguien tiene que decirlo. La cifra es alarmante, pero incluso nosotros no recibimos la totalidad de las denuncias", enfatizó la titular de la organización en nuestro país. Estimó que seis chicos se extravían por día, aunque aclaró que puede tratarse de una cifra mayor ya que hay casos que se denuncian con demora y otros que no son denunciados.

La hora "de oro"

A su vez, y poniendo como ejemplo que la desaparición de Loan Danilo Peña casi llega al año y la de Lian Flores Soraide roza los tres meses, mencionó la importancia de la "hora de oro" cuando un menor desaparece.

"Se trata de la primera hora luego de que se pierde un niño en la que éste puede ser encontrado dentro de su contexto habitual. Aunque uno no sepa ciertamente dónde está, se intuye que tiene que estar más o menos cerca del entorno en que se mueve. Por ende, la denuncia debe ser inmediata; distinto, por ejemplo, de lo que sucedió en ambos casos mencionados", explicó.

En el caso de la desaparición de Peña, esa regla de la "hora de oro" no se cumplió, aunque no sólo porque el entorno cercano no haya anoticiado a las autoridades locales rápidamente, sino también porque las autoridades policiales tardaron en tomar declaraciones a implicados y en activar protocolos.

No obstante, Llobet había advertido sobre esa regla de "la hora de oro": "No se puede activar la alerta con cada chico que se pierde y eso hace que requiera de una serie de procedimientos y de cuestiones que a veces demoran la activación de la alerta. ¿Por qué no se puede todo el tiempo? Porque si activamos una alarma cuatro o cinco veces por día, la alarma deja de funcionar como alarma".

Luego, Llobet precisó que actualmente Missing Children tiene 42 búsqueda activas en el país y que se trata de casos sobre los que se cuenta poca información precisa.

"A veces sucede que las familias no cuentan cuestiones que podrían ayudar a la investigación, que son cuestiones sobre las que no tenemos derecho como ONG a exigir (ni tampoco otro tipo de explicaciones). Por lo tanto, nosotros nos guiamos con información judicial o de servicios sociales", continuó Llobet, en diálogo con radio Mitre.

Búsquedas activas

La página web de Missing Children y las búsquedas de nenes desaparecidos en Argentina, con casos resueltos y 42 operativos vigentes. La página web de Missing Children y las búsquedas de nenes desaparecidos en el país, con casos resueltos y 42 operativos vigentes.

"Uno puede intuir que algunos casos pueden tratarse de trata de personas, que detrás de esos 42 casos de niños desaparecidos hay algún tipo de delito. Pero eso es terreno de hipótesis, porque esos datos no los tenemos", precisó. Sin embargo, también fue consultada por otra tipología de delito: el tráfico de órganos.

"Nosotros llevamos 18.900 casos gestionados, pero nunca tuvimos un caso de tráficos de órganos, ni tampoco desde el Incucai nos dicen que haya registro de secuestros con fines de venta de órganos: nos dicen que es sumamente difícil sacar un órgano; requiere de una planificación absoluta y que haya un receptor adecuado para ese órgano", culminó.