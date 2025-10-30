50 empresas e instituciones educativas participarán en la tercera Expo del Empleo en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

La Facultad Regional Concepción del Uruguay, será nuevamente sede de la 3ra. edición de la Expo Empleo en la UTN . El evento se desarrollará el próximo día Viernes 31 de Octubre con entrada libre, gratuita y sin inscripción previa, de 8 a 17.

En el patio de la Facultad se desarrollarán las exposiciones de las 50 empresas e instituciones educativas participantes, mientras que en el Aula Magna se realizarán Talleres y Conferencias. Además, en simultáneo se realizarán Simulación de Entrevistas Laborales a cargo de diferentes empresas de la organización.

El horóscopo para este jueves 30 de octubre de 2025

El presidente Javier Milei votó en la UTN entre militantes y sin declaraciones a la prensa

Además, este año, una de las novedades del evento es la creación de una Bolsa de Trabajo, que consiste en la creación de un banco de currículum vitaes los cuales serán compartidos entre todas las empresas e instituciones participantes del evento.

expo empleo utn

Cronograma de la Expo

8:00 Apertura Exposiciones - Patio de la Facultad. Habilitación de los más de 50 stands ubicados en el patio del edificio. A partir de dicha hora ya se puede ingresar a la Facultad y comenzar a recorrer cada sector.

9:00 Inauguración Oficial - Patio de la Facultad. Palabras de bienvenida y apertura formal de la muestra, a cargo de GOTERH - UTN y autoridades presentes.

10:00 Taller de Inserción Laboral - Aula Magna. Charla-Taller didáctica sobre Inserción Laboral a cargo de profesionales especialistas en la temática.

11:15 Taller de Armado de CV - Aula Magna. Taller práctico explicativo para estudiantes y público en general donde se trabajará en el armado y la formulación de los Currículum Vitae.

12:30 Taller de Habilidades Blandas - Aula Magna.Taller a cargo de reconocidos profesionales donde se estudiará la formación y el desarrollo de las habilidades blandas para una mejor empleabilidad e inserción laboral.

14:00 Panel de Emprendedores - Aula Magna. Exposición de Casos de Emprendedores referentes de diferentes emprendimientos de la región.

15:30 Panel - Casos de Éxito - Aula Magna. Exposición de casos de éxitos de colaboradores de empresas que lograron insertarse laboralmente y crecer profesionalmente.

17:00 Cierre y finalización de la jornada. Desconcentración y desarme de Stands.

ADEMÁS: De 10:00 a 15:00 Simulación de Entrevistas Laborales.