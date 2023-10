Se celebra el Día del Psicólogo y la Psicóloga

"Hay veces que uno puede tener la sensación de no poder salir de la casa, sensación de muerte, temblores, taquicardia o cuestiones donde no haya voluntad para salir a hacer algo. Cuestiones que no te permiten hacer tu vida diaria", resaltó el psicólogo Juan De La Cruz Britos, En diálogo con AM750.

Por otra parte, señaló que "en una sociedad capitalista como la nuestra no está bien visto que uno no pueda producir", con lo cual "la depresión existe", es una problemática pero hay prejuicios en mostrarse "débil" ante el otro por una presión social. "A la consulta llega mucha gente con ataques de pánico. Y muchas veces no lo dice porque le da vergüenza. porque parece que hay algo en el padecer que te hace ver débil, que no está bien visto", sostuvo.

Por último, aseguró que "los prejuicios son interminables con la psicología". "Puede ser en función a que muchos de los pacientes llegan diciendo que no creen en la psicología. Bueno, la psicología no es una creencia, es una ciencia", enfatizó. "Los psicólogos estudiamos, tenemos los recursos, replicamos un método al tratar un paciente, no es una charla de amigos", cerró.

El origen del Día del Psicólogo

El 11 y 13 de octubre de 1974 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología en Córdoba. Impulsado por la Confederación de Psicólogos de la República Argentina (COPRA), el evento buscó definir los límites y derechos de quienes ejercían la profesión en todo el territorio argentino.

Para ese entonces había 28 asociaciones profesionales de psicólogos incorporados a COPRA. Casi 5000 psicólogos agremiados sobre 6000 existentes y unos 40.000 estudiantes en las carreras de Psicología. De esta manera, la fecha reconoce la actividad y la importancia de los profesionales de la salud mental en relación con el bienestar y la superación de los individuos. En 1977, la Confederación de Psicólogos de República Argentina se convirtió en la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), institución que se mantiene hasta la actualidad.