Qué hay detrás de la celebración de un cumpleaños en la adultez

Los cumpleaños se viven de diferentes maneras dependiendo la situación personal de cada uno de los adultos. La celebración depende de su estado emocional.

La celebración de un cumpleaños en la adultez no se vive de la misma manera que en las infancias. Aquellos que son más introvertidos o pasan por una situación difícil prefieren celebrar más intimamente e incluso no celebrarlo. Pero hay quienes sienten una euforia especial en estos días.

Celebrar un cumpleaños cuando se trata de los niños y niñas genera un entusiasmo que se desprende desde lo más profundo de su corazón. Pensar las temáticas, comprar las sorpresitas, y la noche previa al festejo genera hermosas ansiedades.

El paso del tiempo

Sin embargo, con el paso del tiempo, los adultos pierden la euforia por vivir una experiencia similar. Otras cosas se ponen en juego y, según la personalidad, esperan o no su cumpleaños. En algunos casos tiene que ver con la cantidad de años que se cumplen pero en otros con la situación personal actual.

No disfrutar de tu cumpleaños acompañado y preferir estar solo es más común de lo que se cree, aunque muchas personas den por sentado que es una fecha de festejos, reuniones y exposición social. Desde la psicología, esta elección puede estar relacionada con la forma en que procesamos las emociones, el paso del tiempo, la necesidad de introspección, la autoimagen y el vínculo con las expectativas externas.

Aunque socialmente esté asociado a festejos y reuniones, el cumpleaños sigue siendo una experiencia íntima. Por eso, pasar el día solo puede ser una decisión sana, consciente y alineada con las propias necesidades emocionales.

“No siempre la falta de entusiasmo por festejar está relacionada con tristeza o ingratitud; muchas veces responde a experiencias personales, rasgos de personalidad o formas distintas de vivir el paso del tiempo”, explica la licenciada en Psicología Yanina Michel (MP 2548) y agrega: “Algunas personas prefieren la intimidad y no se sienten cómodas siendo el centro de atención. Las reuniones grandes, las sorpresas o la expectativa social de “tener que celebrar” pueden generarles más presión que disfrute”.

En una sociedad atravesada pro el estrés continuo, de una vorágine cotidiana donde llegar a fin de mes y pagar cuentas se vuelven el centro de atención, el festejo queda relegado en un segundo plano. Hay quienes consideran que todos los días pueden ser un día especial así que esperan a tener tiempo (y dinero) para compartir con familia y amigos: “También hay quienes asocian su cumpleaños con experiencias pasadas que no fueron agradables, o simplemente no encuentran sentido en celebrar una fecha puntual cuando sienten que la vida se construye todos los días”, explicó.

Reflexión

Para algunas personas, los cumpleaños están cargados de asociaciones con experiencias pasadas o pérdidas significativas. Este día puede evocar recuerdos de seres queridos que ya no están o de momentos difíciles, lo que genera sentimientos de tristeza.

“En otros casos, el cumpleaños invita a reflexionar sobre el paso de los años. Para ciertas personas esto despierta emociones más profundas: balance de lo vivido, recuerdos, cambios importantes o metas que aún están en proceso. Esa introspección puede llevarlas a preferir un día tranquilo en lugar de una fiesta”, continúa la licenciada e instructora en Mindfulness, Yanina Michel en diálogo con UNO.

Por otro lado, la licenciada en Psicología Anabella Martínez (MP 2009) coincidió en que cómo se vive un cumpleaños tiene que ver con la historia personal de cada uno: “Cómo nos vinculamos con las celebraciones. Porque para algunos es reconocimiento, afecto y protagonismo; y para otras puede generar incomodidad si se asocian estas fechas con expectativas que no siempre se cumplen”. En ese sentido, resaltó el rol de la personalidad de cada uno y que eso no significa que una celebración sea mejor o más que otra.

Michel, concluyó: " Por último, hay personas que disfrutan celebrar de maneras diferentes: con un encuentro pequeño, un momento de silencio, un viaje, o dedicándose tiempo a sí mismas. No festejar de la manera tradicional no significa rechazar la vida ni el cariño de los demás, sino elegir una forma más auténtica de transitar ese día. Cada persona vive su cumpleaños según su historia, su sensibilidad y su forma de relacionarse con el tiempo y con los otros. Respetar esas diferencias también es una forma de cuidado y de respeto por la diversidad emocional”.

Para las personas introvertidas o con ansiedad social, ser el foco de atención en una celebración puede resultar incómodo o estresante. La presión de interactuar y cumplir con expectativas sociales puede llevar a evitar estas situaciones.

Introvertidos

Expertos indican que “para aquellas personas que tienen ansiedad social, o son muy vergonzosas, el día de su cumpleaños se convierte en una situación muy estresante, pues no les gusta ser el centro de atención y que la gente esté pendiente de ellos”.

Por otra parte, Martínez coincidió con la idea de balance personal y agregó: “Si bien hay personas que quieren celebrar, hay otras que experimentan nostalgia, reflexión , presión en función de las expectativas personales y sociales”. Estos aspectos se manifiestan a veces de manera consciente y otras no tanto.

“Los cumpleaños son fechas sensibles. Porque invitan a ver, no solo el recorrido personal, sino también las futuras metas que pueden estar ya en proceso o por iniciarse”, precisó Martínez. Entonces, cada reacción frente al cumpleaños es una reacción legítima de cómo cada persona se relaciona con el paso del tiempo: “No hay una manera correcta de vivir un cumpleaños. Lo importante es poder reconocer qué significado tiene para cada uno”.

Otra de las presiones que suelen surgir cuando se acerca la fecha especial, es la personalidad. Si se trata de alguien muy extrovertido se espera que ese cumpleaños sea celebrado a lo grande. Sin embargo, desde la Psicología se plantea que lo importante es saber ser coherente con el momento en el que se celebra el aniversario del nacimiento. Es decir, si una persona está atravesando un difícil momento, es probable que prefiera no festejar o hacerlo mucho más íntimo, más allá de su personalidad.

¿Qué pasa cuando una persona insiste en celebrarle el cumpleaños a alguien que no quiere hacerlo? Por lo general, suele haber una intención afectiva detrás. Quizas un amigo que espera que su amigo cumpleañero no caiga en la tristeza que podría sentir, conociendo su historia y su situación actual, o sostener tradiciones. “Es importante escuchar cómo uno quiere celebrar. A veces, insistir es no respetar las elecciones que se eligen en ese momento de su vida. Celebrar a alguien es también celebrar cómo la persona decide transitar su día”.

Cumplir años también recuerda el paso del tiempo y la propia mortalidad, lo que puede generar ansiedad o temor, especialmente en sociedades que valoran la juventud. Este miedo inconsciente al envejecimiento puede llevar a evitar las celebraciones de cumpleaños.

Niñez y adultez

La forma en que una persona celebraba su cumpleaños en la infancia puede influir en cómo lo vive en la adultez. La importancia psicológica de celebrar el cumpleaños en la infancia radica en la creación de vínculos socioafectivos con familiares cercanos y el entorno.

Por último, puede aumentar la creatividad de los niños y mejorar sus habilidades de resolución de problemas. Pero no es el mismo caso para los adultos: “Las experiencias tempranas dejan huellas imborrables”, precisó Martínez y agregó: “Muchas personas mantienen una relación positiva con esta fecha cuando de niños vivieron situaciones lindas respecto a su cumpleaños. En cambio, si el día de cumpleaños estuvo asociado a una ausencia, falta de reconocimiento, conflictos familiares es posible que la persona lo viva con cierta ambivalencia o puede evitar celebrarlo”. Sin embargo, es menester recalcar que en algunos (pocos) casos, la persona adulta sufrió en su infancia y por eso decide tener ciertas actitudes consigo mismo mucho más felices con el paso del tiempo, aunque así no haya sido en la niñez.

Redes sociales

No solo las personas sufren el paso del tiempo, sino también la sociedad y la vida en general. Por eso, no se puede obviar que una celebración de cumpleaños que no fue plasmada en las redes, podría decirse que jamás existió.

La autenticidad se pone en juego y los propios gustos en tela de juicio. Las plataformas y la presión de “tener un gran festejo” cambian la manera en que las personas viven su cumpleaños hoy en día. “Hoy existe una mayor exposición, cierta presión social por mostrar fiestas, regalos, reuniones que parezcan especiales multitudinarias, y esto puede generar comparaciones y expectativas poco realistas”, dijo Martínez ya que de este modo, las personas pueden llegar a creer que el estilo de celebración que tendrían que tener es uno que difiere con sus intereses personales: “Para cumplir”.

En redes sociales, las celebraciones están magnificadas, lo que crea una presión sobre quienes no tienen los mismos recursos o simplemente no desean celebrarlo de esa forma”.