La "nena de las gomitas": la historia de un emprendimiento para festejar sus 15 a lo grande

Con un carrito propio y mucha voluntad, Siomara y su emprendimiento se convirtieron en un clásico de los fines de semana en el Polideportivo Municipal de La Paz

No todas las historias de cumpleaños comienzan con una lista de regalos; algunas empiezan con una caja de mercadería y muchas ganas de trabajar. En el barrio Congo de La Paz Siomara Arredondo y su familia captaron la atención de los vecinos con un emprendimiento que combina la dulzura de las gomitas con la firme convicción de que los sueños se alcanzan trabajando.

La iniciativa surgió de manera espontánea. Al escuchar a sus padres conversar sobre el esfuerzo económico que implicaría organizar su fiesta de 15 años, la joven (quien ya tenía experiencia vendiendo beneficios para comprarse una computadora escolar) propuso aportar lo suyo. “Me dijo: ‘¿Por qué no hago algo para vender y juntamos?’”, contó a UNO Daiana Ojeda, su mamá, quien aportó el capital inicial para el primer stock de dulces.

El emprendimiento comenzó en mayo o junio del año pasado con apenas seis variedades de gomitas. Hoy, el catálogo creció hasta superar las 20 variedades, convirtiéndose en un clásico de los fines de semana en el Polideportivo Municipal y la Plaza 25 de Mayo, en el centro de la ciudad norteña.

Cadena de valor local

Uno de los pilares del proyecto es el apoyo mutuo entre emprendedores paceños. Daiana destacó que prefieren comprar sus insumos en la ciudad para evitar gastos de envío a La Paz y para fomentar la economía regional. Desde quien fabrica los stickers y las bolsitas hasta los proveedores de las banderas y las propias gomitas, todos son emprendedores locales. “Tratamos de apoyar a otros emprendedores que son chiquitos igual que nosotros”, explicó la mujer.

Una lección para el futuro

Más allá de la recaudación para el evento, que se celebrará el 27 de septiembre de 2027, la experiencia está dejando una huella profunda en la formación de la adolescente. Para Daiana, lo más importante es que su hija aprenda que “si uno no se mueve, nada viene de arriba”.

La "niña de las gomitas", como ya la conocen en las ferias, no espera que sus padres resuelvan todos sus deseos, sino que busca activamente los medios para obtener lo que quiere. Este proceso no solo fortaleció su independencia, sino que unió a madre e hija en una rutina de trabajo y charlas que Daiana atesora: “Estoy feliz... es mi única hija y ando al lado de ella siempre que me sea posible”. El papá trabaja en Prefectura, pero cuando puede también se hace tiempo para acompañarlas o ayudar en el traslado.

Próximos pasos

Aunque les encantaría representar a La Paz en eventos de otras localidades, por ahora se mueven a pie con un carrito debido a las limitaciones de movilidad. El objetivo actual es seguir recaudando fondos hasta mediados del próximo año para evaluar qué tipo de festejo podrán realizar según lo generado por su propio esfuerzo. Mientras tanto, cada sábado y domingo, el puesto de gomitas sigue firme en el polideportivo, recordándole a la comunidad que ningún sueño es demasiado grande cuando se tiene la voluntad de trabajar por él.

Quienes quieran conocer más sobre Siomara y su puesto de gomitas, pueden ingresar a:

Instagram: @mundogomitas.lp

Tik tok: @mundogomitas.lp