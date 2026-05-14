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El horóscopo para este jueves 14 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

14 de mayo 2026 · 07:57hs
El horóscopo para este jueves 14 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Horóscopo

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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Proyectos para compartir por completo con su pareja. Hoy recupera un dinero perdido. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Su dentadura necesita una revisión urgente.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Sus decisiones financieras serán acertadas. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Los dolores de espalda se evitan sentándose correctamente.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Guíese por sus sentimientos y sea generoso con sus amigos. Dirija sus esfuerzos a economizar todo lo posible. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Atención a los dolores de cabeza.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El amor será el protagonista del día. Sea precavido y asegure sus propiedades. Buenas relaciones con sus jefes. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Deposite más confianza en su pareja y parientes. El bache económico forma parte del pasado. Se merece mucho más de lo que tiene, hable con su jefe. Cuidado con los excesos alimenticios.

LEER MÁS: El horóscopo para este miércoles 13 de mayo de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. Es conveniente que reduzca gastos y ahorre. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Hoy volverá a sentirse en forma.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Habrá un giro en su relación amorosa. Prepare un plan para sus inversiones. Sus habilidades sociales le proporcionarán un buen emp. Cambie su dieta y no abuse de las grasas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Nuevas e inquietantes relaciones amorosas. La deuda que ha olvidado pagar ya no admite más demoras. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Día de tendencia al desasosiego. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Buena comunicación con sus compañeros. A su espalda no le conviene cargar peso.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Va a pasar una jornada maravillosa con alguien que le interesa. Controle el gasto telefónico o la factura le asustará. Si se retrasan sus proyectos profesionales, sea paciente. Físicamente, se sentirá de primera.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Derroche de pasión con su pareja. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. En el trabajo, pondrá al día los temas pendientes. Buen momento para empezar a cuidarse un poco más.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Necesita romanticismo en su vida, hágalo saber. Posible entrada de un dinero con el que no contaba. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Horóscopo Signo mayo
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