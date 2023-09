Psicología: Entre el perdón y el rencor

Es importante cerrar el capítulo, dar vuelta la página pero ¿A qué costo?: "Tal vez no puedo perdona a alguien que me hizo mucho mal, pero puedo aceptar que así fueron las cosas y soltarlo. Y que no se vuelva algo que me llene de rencor y resentimiento porque eso si me va a robar la paz" , indicó la licenciada en Psicología (Matrícula 2548) e instructora en Mindfulness, Yanina Michel .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lic. Yanina Michel (@psi.yanimichel)

En ese marco, resaltó que es importante pensar en cuánto nos perdonamos a nosotros mismos: "Aceptamos que no somos perfectos y que tenemos errores, por eso puedo entender que el otro también se equivoque y sea imperfecto". Perdonar-te para perdonar-me. Perdonar para sanar y liberarse del odio y la tristeza. "Los sujetos externos son un reflejo de lo que me pasa a mi. Lo que el otro hace, a mi me va a resonar de una manera. Esa forma me está mostrando una herida, una falla y una carencia. Si estoy conectado conmigo lo suficiente, voy a entender que ahí es donde tengo que trabajar", explicó la psicóloga. Con respecto al perdón hacia aquellos hechos considerados imperdonables dijo que no se puede obligar a una persona a perdonar, a hacer algo que no está dispuesta a hacer: "Lejos de ser sanador, puede ser perjudicial".

El Día del Perdón judío: Yom Kipur

Una de las cuestiones fundamentales que atraviesan a las religiones es la capacidad del Perdón. El lunes, como cada año, la comunidad judía celebró el Día del Perdón, una jornada trascendental para la religión que forma parte del calendario nacional como día no laborable para quienes profesan esta fe. La fecha está basada en el calendario hebreo y consiste de una serie de días de arrepentimiento. "Es un día en el que el pueblo judío busca conectarse con Dios y con los demás a través del perdón. Ese día ayunan, tienen prohibido bañarse, higienizarse, no pueden tener relaciones sexuales, usar cuero, cremas, y todo esto con el objetivo de no senmtir ningún placer, solo la satisfacción de la reconciliación y la liberación del rencor y el resentimiento", precisó Michel respecto al origen de este día particular en la comunidad judía. En ese marco, resaltó la importancia de evaluar si uno actúa de manera correcta o no y saber cuándo pedir perdón. Además, es un encuentro con ellos mismos, es por eso, que se tienen en cuenta distintos valores, como la autenticidad, el respeto, la integridad, el autocuidado, la claridad para poder renovar el perdón con los vínculos más cercanos