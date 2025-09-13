Preocupa la falta de tratamiento inmediato en pacientes con dermatitis atópica

Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | dermatitis atópica

La demora en el acceso al tratamiento puede afectar la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica

13 de septiembre 2025 · 15:52hs
La dermatitis atópica es una enfermedad crónica y multifactorial de la piel, cuyo principal síntoma es la picazón permanente, con lesiones que pueden ubicarse en la cara, cuero cabelludo, orejas, dorso de las manos y las zonas de las extremidades. Uno de los principales problemas para un tratamiento es la demora en la autorización de la medicación indicada.

“El impacto en la calidad de vida de los pacientes con dermatitis atópica (DA) es muy alto ya que atraviesa todo su entorno familiar, laboral y social. Es común en los niños pequeños, pero puede manifestarse a cualquier edad. En nuestro país, se estima que la DA afecta al menos al 10% de los niños y adolescentes, y en cerca de 3 de cada 10 casos, la enfermedad se mantiene en la adultez” explica la Dra. Carolina Ledesma, médica dermatóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), MP 2754.

Tratamiento

Una encuesta realizada por la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) a profesionales de la salud a nivel nacional evidenció que uno de los principales problemas para un tratamiento oportuno es la demora en la autorización de la medicación indicada: en el 71% de los casos la aprobación supera los 30 días o directamente se rechaza. Esto se traduce en inicios tardíos o dosis que se saltean impactando significativamente en la calidad de vida de los pacientes.

La piel tiende a estar seca con una tendencia a generar eczemas y a picar. No siempre está igual o estable, está en la naturaleza de la dermatitis atópica volver. Se presenta en forma de brotes y remisiones” describe la doctora Paula Luna, médica especialista en Dermatología y Dermatología Infantil, presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL), MN 110953. “No podemos curarla, pero tenemos la posibilidad de mejorarla y hacer muchas cosas para tenerla bajo control y que moleste lo menos posible” agrega.

Factores

En esta patología intervienen factores genéticos, ambientales, alteraciones inmunológicas y problemas en la función de barrera de la piel. Además, existen otras enfermedades desencadenadas por el mismo proceso inflamatorio. “Es muy frecuente que la dermatitis coexista con diferentes afecciones alérgicas como la rinitis, el asma o manifestaciones alérgicas alimentarias” indica la doctora Anahí Yáñez, médica especialista en alergia e inmunología, investigadora principal en enfermedades alérgicas y respiratorias y miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), MN 81656.

El diagnóstico a tiempo es el primer paso para poder cambiar el rumbo de la dermatitis. Dependiendo del perfil del paciente, es una enfermedad que, especialmente en la primera infancia, puede lograr la remisión en un número significativo; en otros casos, puede requerir de un tratamiento crónico y controlado por profesionales especializados. Es muy importante consultar ante los primeros síntomas. “Este enfoque posibilita la implementación de un tratamiento personalizado y adaptado a las características específicas del paciente, facilitando la mitigación de los síntomas en casos de enfermedad de mayor gravedad y avance. Asimismo, permite la identificación y manejo, cuando sea pertinente, de las comorbilidades asociadas, y en las formas leves, contribuye a prevenir la progresión del eczema” explica la doctora Luna.

Preocupa la falta de tratamiento inmediato en pacientes con dermatitis atópica

