Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Medicamentos

Polémica por medicamentos orales para adelgazar rápidamente

La Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo advirtió sobre el uso de drogas para adelgazar. “Son excelentes, pero no mágicos", dijeron.

12 de septiembre 2025 · 10:19hs
Polémica por medicamentos orales para adelgazar rápidamente

Polémica por medicamentos orales para adelgazar rápidamente

Después de la prohibición del Anmat de algunas drogas para adelgazar, la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM) advirtió sobre el uso. La Doctora especialista en Endocrinología, Silvina Santoro (MN. 118563), reconoció que si bien sirven, “no existen los medicamentos mágicos.”

“Más vale prevenir que curar o lamentar” es un viejo refrán que advierte que siempre es preferible tomar precauciones ante una situación que podría convertirse en desagradable. Desde ese punto de vista es que la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo hace un llamado de atención sobre estas copias que no han sido autorizadas por la ANMAT para su comercialización.

la anmat reforzara controles de seguridad en medicamentos para la diabetes

La Anmat reforzará controles de seguridad en medicamentos para la diabetes

el horoscopo para este viernes 12 de septiembre de 2025

El horóscopo para este viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS: Obesidad y trastornos metabólicos como diabetes o colesterol: ¿son lo mismo?

La Endocrinóloga Dra. Silvina Santoro (MN. 118563), explicó que los fármacos que prohibió ANMAT son medicamentos que nunca fueron aprobados y son copia de los originales. Allí, la raíz de la polémica: “Como estas copias son más económicas y no necesitan receta, el paciente los compra y pone en riesgo su salud, al no saber qué es lo que realmente contienen”, afirmó.

Eso no significa que los fármacos aprobados y legales, no sirvan. “Los medicamentos contra la obesidad son excelentes, pero no mágicos. Deben ser indicados correctamente, y abordados en un plan general de hábitos. Los casos en los que vemos mejores resultados son cuando el fármaco viene acompañado de cambios del estilo de vida”, señaló la especialista de SAEM.

Contraindicaciones

Santoro explicó que el concepto de "magia" surge porque lo que más perciben los pacientes, es una enorme ayuda en la saciedad y en el comer vinculado a emociones como ansiedad, o antojos. “Los nuevos fármacos, que en realidad no son tan nuevos ya que los usamos hace años para diabetes, son liraglutida y semaglutida. Se trata de medicamentos que se aplican en forma inyectable subcutánea, y presentan grandes beneficios más allá del descenso de peso. Imitan a una hormona llamada GLP-1 que produce nuestro organismo tras la ingesta, y que genera mejoría en el control del apetito a nivel cerebral”, sostuvo la Endocrinóloga de SAEM.

“Con una indicación correcta y en el contexto de un plan adecuado de alimentación, actividad física y gestión del estrés, esta medicación, también disminuye los riesgos de diabetes, mejora el perfil de presión y colesterol, y en pacientes con alto riesgo cardiovascular reduce la chance de infarto, ACV, y mortalidad cardiovascular. Estos fármacos marcaron un antes y un después en el abordaje de la obesidad, y representan una mejoría enorme en la calidad de vida y en la disminución de riesgos de salud”, afirmó Santoro.

Obesidad

Teniendo en cuenta que la obesidad alcanza cifras alarmantes en la niñez y adolescencia, cabe aclarar que el consumo de estos fármacos está autorizado a partir de los 12 años de edad.

“La obesidad no es una elección: es una cuestión de salud. Tiene determinantes que van mucho más allá de la fuerza de voluntad. Vivimos en un mundo que predispone al aumento de peso por el estrés, el sedentarismo, los alimentos ultraprocesados (que a veces se perciben como más económicos y con menos tiempo de elaboración). Además existen determinantes genéticos de obesidad. Por eso, es esencial entender a la obesidad como algo integral, y dar herramientas que ayuden a generar un cambio en el estilo de vida. El uso de fármacos, cuando están correctamente indicados, es un excelente complemento ”, concluyó.

Medicamentos polémica Obesidad salud medicación
Noticias relacionadas
el horoscopo para este jueves 11 de septiembre de 2025

El horóscopo para este jueves 11 de septiembre de 2025

Marina Selci, presidenta de la comisión vecinal

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

dia mundial para la prevencion del suicidio: nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda

Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

el horoscopo para este miercoles 10 de septiembre de 2025

El horóscopo para este miércoles 10 de septiembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Ultimo Momento
Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Luck Ra y Miranda! reversionaron un clásico versión cuarteto

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Cosquin Rock lanzó la grilla de las bandas día por día

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Jornada cultural y cata de vinos en la Escuela de Artes Visuales

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Juan Mistura no continuará como director técnico del seleccionado masculino de Entre Ríos

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Paraná tendrá su primer torneo oficial de taekwon-do

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

Solidaridad en acción: el plantel de Peñarol sorprendió a Tobías con una nueva bicicleta

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La Federación Entrerriana de Hockey inició con el pie derecho

La provincia
Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

Piden limitar el ingreso al empleo judicial a deudores alimentarios

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra de la Construcción abre su cuarta edición en Sala Mayo

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

La Muestra es un reflejo de la resiliencia y el futuro de la construcción entrerriana

Dejanos tu comentario