Preocupa la demora y falta de entrega de chapas de patentes

Últimamente, lo que pasó a ser moneda corriente en las arterias paranaenses es ver autos, recién sacados de las concesionarias, con un papel pegado en el parabrisas o la luneta con una inscripción rara pintadas de rojo y con fondo blanco. Fácil: o perdió la chapa patente o bien es un 0Km. La mayoría de las veces tiene que ver con lo segundo. Justamente días atrás se conoció que la cifra en las ventas de autos nuevos aumentó en los primeros cuatro meses del presente año.

Sin muchos datos

La faltante de patentes tiene que ver con una decisión del gobierno nacional, quien no dio muchas explicaciones al respecto. “Se realizó una licitación que terminó con el monopolio de la Casa de la Moneda. En el corto tiempo comenzarán a llegar las chapas patentes correspondientes y de ese modo empezar a normalizar el suministro”, explicaron.

La provisión de chapas debería normalizarse en el mes de mayo, una vez que se cumpla con el primer pedido que se entregará en los últimos días de abril. Si bien no hay datos oficiales, algunas fuentes aseguran que llegó a un acumulado de más de 200.000 dominios.

Ese stock, más el flujo de las patentes normales de cada mes, debería reducirse en los próximos meses. Mientras tanto, las placas de papel tuvieron ya hace varios meses una extensión de su vigencia hasta los 180 días.

Explicaciones

Juan Carlos Albornoz, presidente del Colegio de Mandatarios y Gestores de la Provincia de Entre Ríos, charló con UNO y dejó en claro que se trata de una crisis persistente en la entrega de chapas patentes, como consecuencia de la falta de insumos suministrados por el gobierno nacional.

“En relación a la no entrega o faltantes de placas metálicas en los Registros del Automotor, antes se venían entregando a cuenta gotas, lo que generaba inconvenientes al viajero, sobre todo, que se iba de vacaciones al exterior”, comentó en el comienzo.

La explicación que tenemos es que “la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios dispuso, mediante la Circular N° 5/25 en febrero de este año, la entrega de dos cajas con 52 juegos de placas por Registro, que también eran insuficientes porque tampoco llegaba lo prometido. Luego por Circular 8/25 dispuso ampliar a cuatro cajas, a lo cual los Encargados de Registros manifiestan que tampoco se cumple”.

Enseguida agregó: “La situación se plantea debido a que se le retiró a la Casa de la Moneda la fabricación y entrega de las placas y de la documentación vehícular, lo que implica muchos inconvenientes para nuestros mandantes y publico en general”.

-¿Ve alguna solución en el corto plazo?

-En mi experiencia nunca me paso que me dijeran no hay placas. La verdad es que esto viene demorado y hasta que no se sepa fehacientemente quien o quienes serán los proveedores de placas y documentación la cuestión se seguirá dilatando.

Enseguida explicó: “La gente cuando decide comprar un vehículo quiere tener el uso inmediato y mucha veces cree que el gestor es el que le demora los trámites y se enoja mucho. Por eso hay que dejar bien en claro la situación

Aumento de ventas

A contrapelo, y en referencia a los autos 0Km, días atrás se conoció que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que en Entre Ríos se patentaron en abril 1.341 vehículos 0Km, lo que significa un aumento interanual del 77,4%, ya que en abril de 2024 se vendieron 756.

Así, entre enero y abril de 2025, la provincia contabilizó 5.433 autos nuevos, esto implica una suba del 91% si se lo compara contra el mismo período del año pasado, de 2.844.

En cuanto a abril, en Entre Ríos se dio una suba del 7,2% mensual, ya que en marzo de 2025 se habían patentado 1.251 unidades.