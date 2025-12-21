Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | pirotecnia

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Los efectos nocivos de cohetes y bombas de estruendo en mascotas. Recomendaciones para minimizar el impacto de la pirotecnia. Sedantes -sí o no-

21 de diciembre 2025 · 14:24hs
Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas

Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas, especialmente perros y gatos
Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas

Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas, especialmente perros y gatos
Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas

Algunas recomendaciones para minimizar el impacto del estruendo de cohetes y bombas en mascotas, especialmente perros y gatos

Los animales sufren más que las personas con ruidos fuertes como las exposiones y quema de cohetes y bombas de estruendo. Por eso los profesionales veterinarios y esecialistas en conducta animal tienen varias recomendaciones para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Pese a que la pirotecnia sonora está prohibida por ordenaza en varios municipios hay quienes aun comercializan y adquieren en forma clandestina estos elementos.

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Mascotas pirotecnia Fiestas 1

Qué tipo de problemas puede ocasionarle a los animales si no se siguen al pie de la letra ciertas indicaciones y qué se puede hacer para evitarles el sufrimiento.

Evitar el uso de elementos pirotécnicos: aplicable en caso de poseer un animal proclive a padecer ataques nerviosos a causa de los ruidos provocados por la detonación de explosivos.

No dejar solos a los animales: sobre todo en noches donde la pirotecnia es utilizada durante varias horas.

Tapar con algodón sus los oídos: con la ayuda de una gota de vaselina para que no se lastimen.

Dejar prendidos el televisor o la radio: los sonidos aplacarán los ruidos del exterior y la fuerza de las vibraciones. Así, se ayudará al animal a permanecer más tranquilo.

Dejarlos en lugares pequeños libres de elementos: hay que tener en cuenta que al escuchar los ruidos los animales puede comenzar a moverse con rapidez y lastimarse.

Si el dueño va a permanecer en casa: se aconseja observar al perro o al gato cuando comienzan los mayores ruidos y si se advierte que el animal se pone nervioso, llevarlo a un lugar más alejado, donde pueda sentirse seguro. Si la mascota elige esconderse, hay que respetar su conducta.

No dejarlos cerca de balcones: Es importante que los animales no tengan acceso a estos lugares ya que en un estado de alteración pueden arrojarse al vacío.

Mascotas pirotecnia Fiestas

Sedantes, ¿sí o no?

Hay toda una discusión sobre si es recomendable -o no- sedar a las mascotas.

Algunas corrientes indican que si se utiliza sedación debe ser con precaución y solo con receta veterinaria. Los sedantes no son para todos los casos y pueden tener efectos secundarios; lo ideal es buscar alternativas como enriquecimiento ambiental, métodos de relajación y acompañamiento. Pero, si el miedo es severo, el veterinario es quien debe evaluar la medicación específica, ¡nunca automedicar!

  • Efectos secundarios: Pueden causar letargo, náuseas o problemas respiratorios.
  • No tratan la causa: Solo "apagan" la reacción, pero no curan el miedo, a veces empeorándolo a largo plazo.
  • Riesgo de fuga: Un animal sedado pero aún asustado puede escapar o lastimarse sin mostrar signos claros de pánico.
  • Mascotas pirotecnia Fiestas 2

Alternativas y manejo

  • Ambiente seguro: Mantén a la mascota dentro de casa, en un lugar tranquilo, con cortinas corridas y ruido blanco para enmascarar explosiones.
  • Métodos de relajación: Prueba el método Tellington TTouch ( consiste en ubicar una tela o bufanda en el torso del animal para simular un abrazo. Esto estimulará la circulación de su sangre en el cuerpo y así se liberarán las tensiones) vendas estratégicas, o chalecos de presión que dan sensación de seguridad.
  • Flores de Bach: Pueden ser útiles si se empiezan a dar días antes, pero no son una solución fuerte para todos.
  • No castigar ni forzar: Refuerza la calma y no castigues el miedo.

Cuándo consultar al veterinario

  • Si la ansiedad es severa (intentos de fuga, destrozos, vómitos).
  • El veterinario puede recetar medicamentos específicos para ansiedad (no sedantes genéricos) o terapias conductuales, siempre conociendo el caso particular de tu mascota.
pirotecnia Recomendaciones mascotas
Noticias relacionadas
El solsticio de verano el día más largo del año, dando inicio a una temporada que promete temperaturas superiores al promedio en Argentina.

Solsticio de verano inicia hoy: detalles del fenómeno astronómico

Un reto viral entre menores de edad circula en redes sociales y pone en riesgo sus vidas. La Facultad de Ciencias Médicas de Rosario lanzó una advertencia. La sobredosis puede causar daño hepático irreversible.

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesionales de la salud

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado

Acción solidaria en el hospital San Martín

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 21 de diciembre de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco

Horóscopo del domingo 21 de diciembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Ultimo Momento
Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque el corazón

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Día Mundial de la Meditación: sus beneficios comprobados para la salud mental

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Policiales
Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Narcomenudeo: cinco allanamiento con resultados positivos en Concordia

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Fiesta clandestina en Paraná: secuestran armas a menores y a mayores de edad

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Ovación
LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

LPF: se suspendió la final del Torneo Clausura

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Matías Rossi llegó a una nueva corona en el TC 2000

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La provincia
Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Tras el incendio de una escuela, prometen asegurar las clases en 2026

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Pirotecnia: recomendaciones para el cuidado de mascotas en las fiestas

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Paraná: realizan trabajos en la red de agua potable de Ramírez y puede resentir el suministro

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Dejanos tu comentario