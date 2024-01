Paraná: la capilla de Lourdes prepara su fiesta patronal

En el marco de la preparación espiritual para la celebración de Lourdes, en la capilla de Paraná la novena estará iniciando el próximo viernes 2 de febrero. Cada día, a las 7 se rezará el Rosario de la Aurora; por tarde, desde las 19, habrá Adoración, luego rezo del Rosario y a las 20 misa. A continuación el detalle de cada día:

Viernes 2 de febrero: se llevará adelante la bendición de las velas, en el día de la Presentación del Señor.

Sábado 3 de febrero: día de San Blas, se realizará la tradicional bendición de las gargantas.

Domingo 4 de febrero: habrá misa con la temática "Elegidos, elegimos".

Lunes 5 de febrero: se bendecirán las manos, herramientas de trabajo.

Martes 6 de febrero: la bendición especial será para las llaves de los hogares.

Miércoles 7 de febrero: se bendecirán a las familias.

Jueves 8 de febrero: habrá una bendición especial para los vehículos.

Viernes 9 de febrero: se recordará al padre Daniel Rodríguez en el primer aniversario de su fallecimiento y se bendecirán sepulturas de los difuntos. Cabe recordar que en la capilla hay un cinerario, el primero de la Arquidiócesis de Paraná.

Sábado 10 de febrero: se bendecirán a los niños de la comunidad y habrá bautismos a las 18.

Domingo 11 de febrero: Día de la Virgen de Lourdes, a las 8 se realizará la misa por los agentes pastorales; a las 10, misa por los enfermos (unción según las condiciones preestablecidas). Por la tarde, a las 19, misa por los difuntos y bendición de placas y a las 21 misa solemne y posteriormente caravana.

Además, se anunció que el miércoles 14 de febrero será la misa de inicio del tiempo de Cuaresma.

La Virgen de Lourdes

La celebración de Nuestra Señora de Lourdes conmemora las 18 apariciones de la Virgen María entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, a una niña de 14 años, llamada Bernardita Soubirous, en Lourdes, Francia, cerca del río Gave. En el lugar de las apariciones se levantó, con el tiempo, una basílica que después de la de San Pedro del Vaticano, es el principal centro de peregrinaciones católicas del mundo.

Jornada Mundial del Enfermo

"Cuidemos a los que sufren y están solos", los enfermos, los frágiles, los pobres, "están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y pastoral". Así lo escribió el Papa en su mensaje para la XXXII Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el próximo 11 de febrero, y cuyo texto ya fue difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. "No conviene que el hombre esté solo". Cuidar al enfermo cuidando las relaciones es el tema de la reflexión del Pontífice que, partiendo de un pasaje del Génesis, recuerda cómo Dios creó al hombre para la comunión y, por este motivo, la experiencia del abandono y la soledad asusta, es dolorosa e, incluso, inhumana. Una circunstancia, explica el Papa, que es aún más cierta "en tiempos de fragilidad, incertidumbre e inseguridad, provocadas, muchas veces, por la aparición de alguna enfermedad grave".

El pensamiento de Francisco se dirige entonces a los que estuvieron "terriblemente solos" durante la pandemia de Covid-19: pacientes que no podían recibir visitas, pero también enfermeros, médicos y personal de apoyo, "sobrecargados de trabajo y encerrados en salas de aislamiento". Sin olvidar a los que debieron afrontar solos la hora de la muerte, solo asistidos por el personal sanitario, "pero lejos de sus propias familias". Pero la enfermedad social más terrible, por la que pagan el precio más alto las personas más frágiles, es la guerra, y el Papa se une con dolor a la condición de sufrimiento y soledad de quienes, a causa de ella y de sus trágicas consecuencias, se encuentran "sin apoyo y sin asistencia".

Cuidar al enfermo, en efecto, significa ante todo cuidar de todas sus relaciones, Dios, familia, amigos, personal sanitario, pero también con la creación y consigo mismo. "El primer cuidado del que tenemos necesidad en la enfermedad es”, por tanto, "el de una cercanía llena de compasión y ternura". A continuación, el Papa se dirige directamente a los que padecen una enfermedad, temporal o crónica, pidiéndoles que no se avergüencen de ello: "¡No se avergüencen de su deseo de cercanía y ternura!", escribió Francisco, "no lo oculten y no piensen nunca que son una carga para los demás. La condición de los enfermos invita a todos a frenar los ritmos exasperados en los que estamos inmersos y a redescubrirnos". “Hemos venido al mundo porque alguien nos ha acogido. Hemos sido hechos para el amor, estamos llamados a la comunión y a la fraternidad”.

Canonización de Mama Antula

El Papa Francisco canonizará a María Antonia de San José, más conocida como Mama Antula, quien se convertirá en la primera santa Argentina. La ceremonia está prevista para el domingo 11 de febrero, a las 5.30 (hora de Buenos Aires), en la basílica de San Pedro.

La fecha elegida es también muy significativa para el Papa Francisco porque marca un nuevo aniversario de la renuncia de Benedicto XVI como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica del mundo. Y fue la puerta de ingreso de Jorge Bergoglio como Papa Francisco.

Fue el 11 de febrero de 2013 cuando el Papa Benedicto XVI anunció que dejaba de ser Papa. Sin embargo, el cónclave no se celebró hasta el día 28 de febrero, cuando se hizo efectiva la renuncia. La fumata blanca se conoció el 13 de marzo de 2013 y posteriormente se supo que un argentino sería el nuevo pastor.

Por eso la canonización será especial porque que signficará para Argentina -al igual que con la elección de Bergoglio- contar con la primera santa argentina.

En la basílica de Nuestra Señora de la Piedad (ubicada en la calle Bartolomé Mitre número 1524, del barrio porteño de Balvanera), donde descansan los restos de la futura santa, se preparan actividades para esperar y celebrar la canonización de Mama Antula.

En los días previos, del 5 al 10 de febrero, se llevarán a cabo jornadas de oración de preparación para la canonización, luego de la misa diaria de las 19.

En ese mismo sentido, el miércoles 7 de febrero, a las 20, el profesor Bolívar Baliñas dictará una conferencia sobre Mama Antula.

La vigilia del sábado 10 de febrero comenzará a las 18, con la adoración al Santísimo; a las 19, se celebrará la última misa en honor de la beata María Antonia de San José; y, entre las 21 y las 24, habrá una peña folclórica, con sorteo de regalos relacionados con la futura santa.

El domingo 11 de febrero, a las 5 está prevista la concentración en el Colegio La Piedad (calle Paraná número 56), donde media hora después comenzará, desde Roma, la transmisión de la misa de canonización de Mama Antula.

A 10.30, se celebrará la misa de acción de gracias en el templo de la basílica de la Piedad, presidida por el obispo auxiliar y vicario general de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara. A su término, se realizará una procesión con el estandarte de Mama Antula.