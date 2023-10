Orientación vocacional: ¿qué pasa antes de la inscripción?

Alicia Piermarini de Colombo es psicopedagoga y una de las aristas de su labor profesional consiste en el acompañamiento de jóvenes durante el proceso de decisión por una profesión o carrera universitaria y detalló a UNO las características de esta tarea. La especialista indicó que, por lo general, la consulta por esta temática sucede en el tramo final del colegio secundario ya que “es en este lapso en el que acontece la decisión más importante que la mayoría de los adolescentes de este tiempo ha tomado en su vida” . No obstante, detalló que también se acude a la psicopedagogía cuando personas “ no se sienten bien con lo que eligieron y quieren confirmar o revisar la elección y/o cuando abandonaron el cursado de una carrera, pero quieren estudiar y desean analizar otra posibilidad” .

Más que entregar un folleto

“La situación que les plantea la realidad -trabajar, seguir estudiando, hacer la experiencia de algún intercambio o pasantía- les confunde y eso es común. Aquí es cuando un psicopedagogo puede intervenir”, explicó. Para la psicopedagogía esta determinación significativa “no es un acto que puede hacerse irreflexivamente, se debe fundar en un proceso que lleva tiempo”.

“No se resuelve sólo a partir de una charla con información de cuántas carreras existen o un test tomado de internet”, remarcó la especialista y agregó: “Es preciso acompañar a quien se le hace difícil lanzarse, a través de estrategias que se crearon, precisamente, con este fin”. De acuerdo a la especialista, es a partir de estas bases donde el profesional de la psicopedagogía propone acciones destinadas a profundizar el autoconocimiento de las habilidades e intereses de la persona, así como las posibilidades y lineamientos del proyecto de vida para ver con más certezas el camino a recorrer: “Sintetizando, su papel será el de ayudar a elegir sin hacerlo por el otro”.

TRABAJO SOCIAL UNER.jpg En Paraná, la matrícula universitaria creció casi el 30% en cinco años.

Por otro lado, la profesional comentó que, en la actualidad, los adolescentes reciben muchos estímulos en torno a la universidad, como puede ser el diálogo con la familia, charlas con compañeros o amigos que ya ingresaron a una carrera, el intercambio con docentes o lo que muestran los medios de comunicación pero en algunas ocasiones “no alcanza para decidirse y recurren a algún profesional”.

Piermarini opinó que la elección por una carrera o profesión es sumamente compleja: “Se angustian o muestran desinterés porque nada les atrae o porque no ven salida a través de los medios habituales”, pero también aclaró: “No es imprescindible pasar por la universidad”. En este sentido indicó que, hoy por hoy, los jóvenes “buscan un recurso más rápido, fácil, rentable, que no les demande alejarse de lo conocido y adaptarse ‘a nuevas vidas’. Son seducidos por actividades que les muestran como remedio que alivia la necesidad de pensar, planificar o jugarse. A algunos les va bien, pero otros se frustran cuando se dan cuenta que no tienen oportunidad para empezar a estudiar, pues ya adquirieron otros compromisos que no les habilitan el tiempo que necesitan para recorrer ese camino”.

El contexto y la presión del afuera: dos detalles importantes

Es innegable destacar que Argentina pasa por un contexto complejo, donde la crisis económica y social influyen con fuerza en los jóvenes que, quizás, no atraviesan un buen pasar y su elección profesional debe atenerse a las posibilidades que sus familias pueden brindarle y, en este aspecto, coincidió Piermarini: “Al tiempo de elegir hay que sopesar varias cuestiones: lo económico que incide en la carrera y dónde se la puede estudiar, así como las oportunidades laborales que se dan en el medio; la base con la que se egresa de la escuela en términos de contenidos y competencias y otras son temores de los padres que se fundan en la realidad compleja que vivimos como sociedad”. Asimismo comentó que todas estas aristas se suman “a las características de los adolescentes que se criaron en un entorno en el cual todo debe ser rápido y sin que implique abandonar seguridades con las que se crecieron”.

En otra línea se encuentra la presión del exterior: “Es innegable”, recalcó la psicopedagoga y agregó: “Esa frase ‘¿qué vas a estudiar el año que viene?’ resuena en sus cabezas todo el tiempo, pero las reacciones son muy variadas y van desde dejar para otro momento la decisión y llegar con los límites para optar, pasando por la angustia, la determinación sin reflexión, elegir lo que hagan los amigos para seguir juntos, buscar cualquier carrera para que nadie más pregunte y así sucesivamente”.

Para la especialista, en este marco, es fundamental la presencia de la escuela como figura de acompañamiento en este momento de decisión, pero la realidad de las instituciones se volvió compleja y, muchas veces, es difícil ver todos los casos. “Hay estrategias que se implementaron desde hace varios años bajo la denominación de ‘prácticas educativas’ que persiguen, justamente, ese propósito, pero la propuesta no llegó a ser muy clara y cada organización la interpretó su manera, dando lugar a una variedad enorme de ofertas, pero que no siempre son útiles”, reflexionó Piermarini. Asimismo destacó las instancias de acompañamiento a las que las y los egresados pueden acceder, como pasantías, talleres, visitas, intercambios, conversatorios, búsquedas supervisadas o similares. “Esto abre los límites de las paredes de la institución y conecta con ‘el afuera’. La cuestión es presentarlo a los estudiantes como momentos enriquecedores y beneficiosos para que puedan realmente aprovecharlos”, cerró.