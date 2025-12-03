Uno Entre Rios | El País | Cámara de Diputados

Cámara de Diputados: Martín Menem fue reelecto como presidente por amplia mayoría

Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. La vicepresidenta primera será Cecilia Moreau, de Unión por la Patria.

El presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto por amplia mayoría con el respaldo de la Libertad Avanza y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.

En tanto que secundarán a Menem como vicepresidenta primera, Cecilia Moreau (UxP), y Luis Petri como vicepresidente segundo.

La vicepresidencia tercera quedó en medio de una polémica ya que es reclamada por los interbloques Unidos y otro que armaron el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires, y por Santa Cruz, dado que los dos tienen 22 legisladores cada uno.

Pese a la queja de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, hubo acuerdo entre la Libertad Avanza, y los bloques aliados para postergar esta decisión.

Martín Menem, otra vez presidente

La elección de Menem fue respaldada por la Libertad Avanza, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, la UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca, y los monobloques de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz.

Al abrir el debate sobre la designación de autoridades, el presidente de bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, propuso la reelección de Menem al sostener que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas" que impulsa el Gobierno Nacional.

A su turno, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección dijo que esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticas.

Por su parte, la presidente del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, acompañó la elección de Martín Menem y pidió que “haya diálogo” entre las fuerzas políticas y pidió que le reconozcan la vicepresidencia tercera.

Dejanos tu comentario