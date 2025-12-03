Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del miércoles 3 de diciembre de 2025

Este es el Horóscopo correspondiente a este miércoles 3 de diciembre de 2025. Lo que deparan los signos del zodiaco

3 de diciembre 2025 · 07:31hs
Horóscopo del miércoles 3 de diciembre de 2025

Este es el Horóscopo correspondiente a este miércoles 3 de diciembre de 2025. Lo que deparan los signos del zodiaco

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

Horóscopo del martes 2 de diciembre de 2025

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 1 de diciembre de 2025. Lo que deparan los signos del zodiaco

Horóscopo del lunes 1 de diciembre de 2025

Estás muy realista y eso te hace abandonar ilusiones. Permitite soñar y recuperar motivación. En el amor, una charla puede incomodar, pero ayudará a aclarar tensiones y cerrar una mini crisis.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día ideal para buscar oportunidades laborales. No te quedes al margen si surge una promoción. En el amor y el hogar, la armonía acompaña y te permite disfrutar un clima favorable.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Atención en el trabajo: un descuido puede costarte. Buen momento para terminar pendientes. En el amor, dudas recientes pueden ser mentales; intentá ser objetiva antes de sacar conclusiones.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Una crítica laboral puede ayudarte a mejorar. No te desanimes. Un plan inesperado te entusiasma. En el amor, un vínculo no correspondido no te deja ver a alguien que podría interesarte.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Buena jornada laboral y posibles novedades en tu carrera. Escuchá a tu entorno: llegan datos útiles. En el amor, alguien despierta tu interés y cambia tu perspectiva de inmediato.

LEER MÁS: Horóscopo del martes 2 de diciembre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Una noticia laboral puede desanimarte, pero pronto verás que es lo mejor. Organizate para evitar agotamiento. En el amor, hablá con tu pareja para disipar dudas y fortalecer el vínculo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sentís que todo es urgente y eso te agota. Bajá la intensidad y ordená tu energía. En el amor, tus inseguridades pueden generar tensión. Una charla calma ayudará a equilibrar el vínculo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Revisá bien cualquier propuesta laboral o proyecto antes de aceptar. En lo personal, conectá con tu familia sin reproches. En el amor, aparece alguien que busca llamar la atención de tu pareja.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No evites conversaciones importantes en el trabajo. Enfrentar miedos te fortalece. En el amor, una salida con amigos podría acercarte a alguien que te entusiasme.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No te fuerces a mantener vínculos que no te hacen bien. Respetá tus límites. En el amor, buscá equilibrio emocional. En lo laboral, pensá cuidadosamente antes de aceptar un cambio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Día tenso, pero podés manejarlo si bajás la carga mental. Usá tu creatividad para resolver conflictos. En el amor, la relación avanza hacia un mejor entendimiento.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Hacé tu parte sin esperar que otros resuelvan por vos. Día de emociones variables. En el amor, podrías conocer a alguien que encaje perfecto con vos. Mantené la calma y descansá más.

Horóscopo Signo Diciembre
Noticias relacionadas
el horoscopo para este domingo 30 de noviembre de 2025

El horóscopo para este domingo 30 de noviembre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este sábado 29 de noviembre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este viernes 28 de noviembre de 2025

el horoscopo para este jueves 27 de noviembre de 2025

El horóscopo para este jueves 27 de noviembre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Horóscopo del miércoles 3 de diciembre de 2025

Horóscopo del miércoles 3 de diciembre de 2025

Ultimo Momento
Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Horóscopo del miércoles 3 de diciembre de 2025

Horóscopo del miércoles 3 de diciembre de 2025

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Un diputado de Entre Ríos se pasó a LLA y le dio la primera minoría al oficialismo

Un diputado de Entre Ríos se pasó a LLA y le dio la primera minoría al oficialismo

Policiales
Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Paso Cerrito: hallan más de $243 millones ocultos en un doble fondo de un auto

Paso Cerrito: hallan más de $243 millones ocultos en un "doble fondo" de un auto

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado

Encontraron un cuerpo en el Río Paraná: confirman que el hombre fue asesinado

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Discuten la continuidad de la domiciliaria de Actis y exigen acelerar estudios médicos clave

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Secuestraron más de 135 kilos de marihuana arrojados desde una embarcación en el río Paraná

Ovación
Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Barcelona le ganó al Atlético de Madrid y se afianza como líder

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Están los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

La provincia
Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

ATER: extienden por 30 días el Plan Especial de Facilidades de Pago

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

La Municipalidad de Paraná reconoció a estudiantes que realizaron prácticas profesionalizantes

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Danza y Circo: comenzó la inscripción al ciclo 2026

Dejanos tu comentario