Santa Fe: avanza proyecto para exterminar la paloma torcaza

El Senado de Santa Fe dio media sanción al proyecto que busca frenar el crecimiento explosivo de la paloma torcaza que impacta en los cultivos

El Senado de Santa Fe dio media sanción al proyecto que busca frenar el crecimiento explosivo de la paloma torcaza que impacta en los cultivos

La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción a un proyecto que declara plaga a la paloma torcaza en todo el territorio provincial. La iniciativa, impulsada por el senador por San Justo y jefe del bloque Unidos , Rodrigo Borla , fundamenta que el problema arrastra más de tres décadas en Argentina y países vecinos como Brasil , Uruguay , Paraguay y Bolivia .

Borla advirtió que la situación se volvió crítica en departamentos del norte provincial, donde productores llegaron a perder hasta el 20% del girasol, afectado por la paloma torcaza y por la cotorra , que ya está declarada plaga por ley. Pero el impacto no es solo rural: el senador subrayó que también existen consecuencias urbanísticas y sanitarias, debido a enfermedades que pueden transmitir y al deterioro de edificios y espacios públicos.

Paloma torcaza

El legislador aclaró que la declaración de plaga no implica salir a matar palomas, sino generar un marco jurídico que permita coordinar acciones técnicas con organismos especializados como INTA, INTI, universidades, ONG ambientales y laboratorios. Entre las soluciones en evaluación se mencionan repelentes, métodos de control reproductivo y sistemas ya utilizados en aeropuertos, aunque Borla remarcó que la clave es un enfoque científico que no afecte la cadena alimentaria ni genere daños colaterales.

La media sanción permitirá que, si Diputados la aprueba y la ley es promulgada, los municipios puedan adherir y aplicar medidas locales, como restricciones a la alimentación de palomas, algo que ya ocurre en ciudades del mundo como Venecia. Borla recordó su experiencia como intendente de San Justo, donde los daños urbanos eran significativos y las soluciones disponibles resultaban insuficientes.

Según la iniciativa el objetivo es trabajar con rigor técnico y respaldo jurídico. La ley podría aprobarse antes de fin de año o a comienzos del próximo.