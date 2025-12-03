Uno Entre Rios | La Provincia | Padres

Padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Jésica y Pablo tienen a su hijo internado en el hospital San Roque con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda tipo B y concientizan sobre la importancia de donar médula ósea

3 de diciembre 2025 · 15:38hs
Jésica Villaverde y Pablo son los padres de Segundo, un niño que se encuentra internado en el hospital San Roque de Paraná con diagnóstico oncológico.

Jésica Villaverde y Pablo son los padres de Segundo, un niño que se encuentra internado en el hospital San Roque de Paraná con diagnóstico oncológico.

La familia de La Paz explicó que su hijo tuvo una recaída. "Segundo, tiene leucemia linfoblástica aguda tipo B. Entramos en el año 2023 al San Roque y en el 2024 nos dieron el alta. No un alta definitiva, sino que terminamos el tratamiento. En junio de este año y en septiembre entramos por la recaída de la leucemia. Como tratamiento nos proponen hacer un trasplante de médula ósea. Para esto se busca por histocompatibilidad genética un donante, primero intrafamiliar y luego un donante X. Nosotros no llegamos al 100% de compatibilidad por lo que estamos buscando un donante que llegue al 100% para realizar el trasplante", explicó Villaverde.

Donación médula ósea

"Queremos crear conciencia sobre la importancia de donar médula ósea", continuó la madre y describió: "Es una extracción de sangre y tienen que tener entre 18 y 40 años, estar libres de enfermedad, saludables, no tener ningún tipo de infección, ni enfermedades cardíacas, ni hepáticas".

Al donar se entra en un Registro Nacional de Donantes Voluntarios. Es una donación confidencial y anónima. Se ingresa a la base de datos con un código numérico y solo te contactan si sos compatible con otra persona, según relata elpadre del niño.

Con este video queremos lograr una conciencia de la donación. Hoy nosotros necesitamos un donante 100% compatible para Segu, pero podés ser donante y salvar la vida de cualquier otra persona. Ser donante implica también conciencia y responsabilidad. No es donar para tal o cual persona, se entra en un banco de datos y se dona para quien lo necesite que sea 100% compatible. Puede ser cualquier persona. La idea es que puedan salvar la vida de alguien, no solamente la de nuestro hijo", expresó Jesica.

Por su parte, el padre agradeció la atención e invitó a compartir el video para que pueda llegar a más personas: "Los invitamos a que se animen a salvar vidas".

