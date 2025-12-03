Uno Entre Rios | El País | Lorena Villaverde

Finalmente Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado

La diputada libertaria Lorena Villaverde renunció este miércoles al cargo de senadora por el que había sido electa, después de la polémica e impugnaciones.

3 de diciembre 2025 · 18:42hs
Lorena Villaverde junto a Karina Milei.

La diputada libertaria Lorena Villaverde renunció este miércoles al cargo de senadora por el que había sido electa, después de la polémica e impugnaciones por los supuestos vínculos con el empresarios Federico ‘Fred’ Machado.

La decisión de Lorena Villaverde

“Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”, dijo Villaverde en una carta dirigida al presidente Javier Milei.

Por Entre Ríos, prestaron juramento los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y por FP, Adán Bahl.

Senado: juraron los senadores entrerrianos electos

Martín Menem seguirá como presidente de la Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados: Martín Menem fue reelecto como presidente por amplia mayoría

Y señaló que se trata de “una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”.

“En estos meses fui víctima de operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”, dijo y continuó: “Aceptar continuar bajo esas condiciones sería convalidar el daño y poner en riesgo a mi familia. No lo voy a hacer”.

Villaverde denunció que “sectores del viejo régimen han intentado convertir mi situación personal en una herramienta para frenar las reformas, obstaculizar la conformación del bloque oficialista en el Senado y desgastar al proyecto de cambio. No voy a ser parte de esa maniobra. No me van a usar como pieza para detener el rumbo que millones de argentinos eligieron”.

“Frente a este escenario, y fiel a mis convicciones, quiero dejar algo claro: yo no me involucré en este proyecto por un asiento, ni por una dieta, ni por honores personales. Entré porque creo en la libertad, en el mérito, en el trabajo duro y en su liderazgo. Y precisamente por eso, porque creo en este rumbo como la única salida posible para la Argentina, pongo a su entera disposición mi renuncia a la banca de Senadora por la provincia de Río Negro”.

Como había contado la agencia Noticias Argentinas, Villaverde evaluaba continuar en su actual cargo en la Cámara baja hasta concluir el mandato en 2027.

