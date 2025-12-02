Aunque la cobertura global de vacunas alcanzó el 85% en 2024, aún 14,3 millones de niños permanecen sin ninguna dosis.

Vacunas: la intervención que salva 6 vidas por minuto y evita millones de muertes cada año

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria difundió un contundente posicionamiento sobre la importancia de la vacunación en un contexto global donde la desinformación, la caída de coberturas y el resurgimiento de enfermedades prevenibles vuelven a encender alarmas. Las vacunas han evitado al menos 154 millones de muertes en los últimos 50 años.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los programas de inmunización han evitado al menos 154 millones de muertes en los últimos 50 años, lo que equivale a 6 vidas salvadas por minuto, en su mayoría niños menores de 5 años. UNICEF, por su parte, estima que solo en 2024 la vacunación previno 4,4 millones de fallecimientos en el mundo.

Un impacto contundente en la salud global

Las vacunas actúan antes de que la enfermedad aparezca, evitando infecciones o reduciendo su gravedad. Este efecto no solo protege a cada individuo, sino también a la comunidad a través de la inmunidad colectiva.

Modelos internacionales proyectan que, entre 2021 y 2030, las vacunas contra 14 patógenos —como sarampión, rotavirus, neumonía o hepatitis B— podrían evitar 51,5 millones de muertes si se alcanzan las metas globales de cobertura de la Agenda de Inmunización 2030.

Sin embargo, la realidad actual muestra contrastes: aunque la cobertura global de la vacuna triple bacteriana (DTP3) alcanzó el 85% en 2024, aún 14,3 millones de niños permanecen sin ninguna dosis, y millones más no completan los esquemas.

Bolivia brote de sarampión vacunación.jpg

COVID-19 y el valor de la respuesta rápida

La irrupción del SARS-CoV-2 marcó un hito en la historia de las vacunas. Modelos de impacto indican que las inmunizaciones contra COVID-19 evitaron cerca de 19 a 20 millones de muertes solo en su primer año de aplicación a nivel global.

Para la asociación, esta experiencia evidencia la necesidad de contar con plataformas de vacunación ágiles, capaces de responder a nuevas amenazas sanitarias.

Enfermedades prevenibles que hoy matan mucho menos

La declaración destaca logros clave de las últimas décadas:

Hepatitis B: la vacunación podría evitar 14 millones de muertes hasta 2030, al prevenir infecciones crónicas que derivan en cirrosis o cáncer de hígado.

Neumococo, Hib y rotavirus: redujeron de forma significativa neumonías graves y diarreas mortales en la infancia, especialmente en países vulnerables.

Sarampión: las muertes se redujeron un 88% entre 2000 y 2024, evitando casi 59 millones de fallecimientos. No obstante, la caída en coberturas reactivó brotes en múltiples continentes.

“Estos números muestran que la vacunación no es una recomendación deseable, sino una herramienta imprescindible”, subraya la Asociación.

Vacunación a lo largo de la vida

El viejo enfoque centrado solo en la infancia quedó atrás. La Asociación remarca la importancia de la vacunación para todas las etapas de la vida:

Niños y niñas

Son quienes más se benefician: BCG, polio, DTP, hepatitis B, Hib, neumococo, rotavirus y sarampión-rubéola siguen siendo esenciales para evitar muertes infantiles.

Adolescentes

La vacuna contra el HPV previene cánceres vinculados al virus; los refuerzos de tétanos, difteria y pertussis sostienen la inmunidad comunitaria.

Adultos y personas mayores

Vacunas contra influenza, neumococo, COVID-19 o herpes zóster reducen hospitalizaciones y complicaciones graves.

Trabajadores de la salud

La Asociación enfatiza su doble rol: mayor exposición al riesgo y responsabilidad ética de liderar con el ejemplo.

Desinformación

Pese a los avances, la entidad alerta sobre problemas crecientes:

Millones de niños aún no acceden a vacunas básicas.

La desinformación mina la confianza pública y retrasa la vacunación.

Las crisis humanitarias y migraciones masivas dificultan completar esquemas.

La disminución de coberturas tras la pandemia favoreció el retorno del sarampión en regiones donde estaba controlado.

En este escenario, el rol de los profesionales es clave: “Brindar información clara, basada en evidencia, responder dudas con empatía y combatir activamente la desinformación”.

Vacuna antigripal.jpg Vacunarse contra la influenza es clave para evitar complicaciones y reducir contagios

Cinco consensos centrales de las sociedades científicas

La Asociación sintetiza su postura en cinco puntos:

La vacunación es una política de salud pública esencial , con evidencia contundente a favor.

Los beneficios superan ampliamente los riesgos , que son muy poco frecuentes y mayormente leves.

Vacunarse es un acto de protección colectiva , fundamental para cuidar a quienes no pueden hacerlo.

Los profesionales deben liderar con el ejemplo , manteniendo sus esquemas actualizados.

La población debe recurrir a fuentes confiables y completar los calendarios recomendados, evitando decisiones basadas en temor o desinformación.

Una herramienta científica que cambió la historia

“El mensaje es claro: las vacunas no son una opinión”, afirma la Asociación. “Son una herramienta científica probada que ha evitado millones de muertes y sufrimiento evitable. Mantener y ampliar las coberturas es una responsabilidad compartida”.

El documento concluye reafirmando el compromiso de seguir trabajando con instituciones nacionales e internacionales para promover una vacunación informada, accesible y equitativa, como pilar del derecho universal a la salud.