En La Paz se instala el show de derrapes

Este fin de semana termina la temporada del torneo Sudamericano en La Paz, donde llega por segunda vez en el año. Se espera una gran convocatoria.

3 de diciembre 2025 · 18:17hs
Se espera por un gran acompañamiento de público para estas dos jornadas. 

El Kartódromo de La Paz será escenario de la Finalísima del Año para el Drift Sudamericano este sábado y domingo. Los mejores pilotos y autos de la región llegarán al norte entrerriano para competir sobre una pista especialmente diseñada para la disciplina.

Habrá drift en La Paz.

El público podrá vivir dos jornadas llenas de adrenalina, precisión y competencia, con la presencia confirmada de los equipos más importantes de Argentina, garantizando un nivel histórico.

el drift sudamericano cerrara su temporada en la paz

El Drift Sudamericano cerrará su temporada en La Paz

El evento contará con pilotos de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén entre otras provincias y con presencia de destacados jurados de Brasil, Chile y Estados Unidos.

La expectativa en La Paz

Juan Antonio Geminiani, presidente del Auto Club de La Paz contó a Ovación: “A mediados de año ya hicimos un evento, después de que la gente de la organización se interesó en venir a La Paz. Ellos necesitan de un circuito que no sea grande, porque van largando de a dos autos, uno adelante y otra atrás, luego invierten y hay un jurado que califica a las mejores maniobras”.

“Fue un evento que gustó, nos fue bien y nos volvieron a hablar para venir este fin de semana. Este es el cierre del año y para el año que viene tienen la intención de hacer mínimamente cuatro fechas”, expresó.

Respecto al circuito asfaltado que tiene el norte entrerriano destacó: “Les gustó mucho el trazado porque las curvas son amplias, la recta tiene 14 metros de ancho, algo no menor. Además el resto del circuito tiene ocho metros, por lo que pueden ir haciendo el dibujo que hacen sin tocarse”.

“No te quedes afuera del show de derrapes más grande del año. La Finalísima te espera con la pista encendida, los mejores pilotos del continente y un ambiente que solo Drift Sudamérica puede crear”, destacaron desde la organización.

Qué es el drift

El Drift Sudamérica celebra 18 años de historia, llevando esta cultura a todo el continente. Esta final promete ser una de las más grandes y emocionantes de su historia.

El show irrepetible de derrape puro será una competencia oficial con puntaje, además habrá exhibiciones profesionales, Taxi Drift para vivir el derrape desde adentro y un sector VIP, gastronomía y espacios familiares. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a 10 mil pesos y se compran únicamente a través del link en el Instagram oficial @driftsudamerica. El evento no se suspende por lluvia.

¿Qué es el drift? De forma simple: es la conducción deportiva llevada al límite, donde los pilotos derrapan controladamente a gran velocidad, combinando técnica, estilo y manejo extremo. Es uno de los deportes motores de mayor crecimiento en el mundo y una experiencia visual que impacta incluso a quienes nunca lo vieron.

Se trata de la final del año, con los mejores pilotos del continente, una pista preparada especialmente, autos profesionales, exhibiciones únicas y un ambiente que solo Drift Sudamérica puede generar.

