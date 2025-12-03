Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Un violento episodio familiar registrado en la zona del Camino Curro de Concepción del Uruguay terminó con un joven gravemente herido y un hombre aprehendido.

El joven fue atendido en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

Personal de la Comisaría Primera se entrevistó con un joven de 25 años que presentaba varias heridas cortantes, una de ellas en el pecho con sangrado activo. La víctima relató que había mantenido una pelea con un familiar, un hombre de 35 años, quien había utilizado un arma blanca durante el enfrentamiento.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza, donde quedó internado en observación.

Con los datos aportados, se organizó un operativo con personal motorizado, GEPER y efectivos de la Comisaría Primera para dar con el agresor, quien habría huido hacia la zona del arroyo. Tras una búsqueda coordinada, el hombre fue localizado y aprehendido preventivamente. También presentaba heridas cortantes, por lo que fue trasladado al mismo hospital.

El parte médico policial confirmó que el joven presentaba lesiones graves (neumotórax), mientras que el otro hombre de 35 años tenía cortes en el tórax, espalda y brazo.

La fiscal Dra. Labalta ordenó la aprehensión del agresor, el secuestro del arma y su alojamiento en la Alcaldía. Entre los elementos incautados figuran un cuchillo tipo hechizo, con hoja de 12 cm, y prendas de vestir con manchas de sangre.