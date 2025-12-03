Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Un violento episodio familiar registrado en la zona del Camino Curro de Concepción del Uruguay terminó con un joven gravemente herido y un hombre aprehendido.

3 de diciembre 2025 · 18:53hs
El joven fue atendido en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

El joven fue atendido en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

Un violento episodio familiar registrado en la zona del Camino Curro de Concepción del Uruguay terminó con un joven gravemente herido y un hombre aprehendido, luego de que personal policial actuara de manera inmediata para contener la situación y asegurar la escena.

El hecho en Concepción del Uruguay

Personal de la Comisaría Primera se entrevistó con un joven de 25 años que presentaba varias heridas cortantes, una de ellas en el pecho con sangrado activo. La víctima relató que había mantenido una pelea con un familiar, un hombre de 35 años, quien había utilizado un arma blanca durante el enfrentamiento.

Hubo una batalla campal en la cancha de Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios.

Martín Fierro de Cable: el entrerriano Gustavo Sylvestre se llevó el Oro y recordó sus inicios

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza, donde quedó internado en observación.

Con los datos aportados, se organizó un operativo con personal motorizado, GEPER y efectivos de la Comisaría Primera para dar con el agresor, quien habría huido hacia la zona del arroyo. Tras una búsqueda coordinada, el hombre fue localizado y aprehendido preventivamente. También presentaba heridas cortantes, por lo que fue trasladado al mismo hospital.

LEER MÁS: Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

El parte médico policial confirmó que el joven presentaba lesiones graves (neumotórax), mientras que el otro hombre de 35 años tenía cortes en el tórax, espalda y brazo.

La fiscal Dra. Labalta ordenó la aprehensión del agresor, el secuestro del arma y su alojamiento en la Alcaldía. Entre los elementos incautados figuran un cuchillo tipo hechizo, con hoja de 12 cm, y prendas de vestir con manchas de sangre.

Concepción del Uruguay Joven herido
Noticias relacionadas
Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026.

Damas Gratis, Luck Ra, La Joaqui y Las Pelotas sonarían en la Fiesta de la Playa 2026

camara de diputados sesiono en la historica, en el 165° aniversario de la primera sesion legislativa entrerriana

Cámara de Diputados sesionó en La Histórica, en el 165° aniversario de la primera sesión legislativa entrerriana

A 165 años de la primera sesión de la Legislatura la Cámara de Diputados volvió a sesionar en el Colegio Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay

Cámara de Diputados sesiona en el Colegio Histórico de Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar.

Concepción del Uruguay: el próximo lunes dejará de funcionar la Planta Becar

Ver comentarios

Lo último

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

Ultimo Momento
Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Policiales
Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Conflicto familiar en Concepción del Uruguay terminó con un herido de gravedad y un detenido

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Ovación
Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

Boca, Racing, Gimnasia y Estudiantes ya conocen a los árbitros

En La Paz se instala el show de derrapes

En La Paz se instala el show de derrapes

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Gustavo Bou jugará la Copa Entre Ríos con Defensores Barrio Nebel

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

Un jugador entrerriano citado al seleccionado de Menores de 17 años

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

La provincia
Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

Colectivos: a cuatro días del inicio del nuevo servicio, fracasó la reunión en Trabajo

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

La CGT Regional Paraná le llevó diversos planteos a Monseñor Raúl Martín

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Paraná: padres de un niño con diagnóstico oncológico instan a donar médula ósea

Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú

Nacieron charitos de ñandú en la Reserva Las Piedras de Gualeguaychú

Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Dejanos tu comentario