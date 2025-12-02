Uno Entre Rios | El País | coqueluche

Coqueluche: la tos convulsa avanza con casos en 19 provincias

Hay casos de tos convulsa o coqueluche confirmados en 19 provincias, con siete niños muertos. La Sociedad Argentina de Pediatría advierte por la baja vacunación

2 de diciembre 2025 · 10:24hs
El número de casos de tos convulsa o coqueluche en el país se duplicó y sigue creciendo en las provincias, de acuerdo con los datos nacionales. Siete menores de 2 años, entre los que había tres recién nacidos, murieron por la enfermedad respiratoria asociada con la bacteria Bordetella pertusis, que se transmite al toser, hablar o estornudar y que tiene vacuna de calendario asignada.

En octubre, con el brote en Tierra del Fuego, se habían confirmado 333 de las más de 3.400 consultas por catarros y tos persistente e incontrolable. Hace dos semanas, esa cifra ascendió a 688 sobre 5.110 notificaciones en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación.

A Tierra del Fuego se sumaron alertas en Córdoba, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. “En las últimas semanas, el crecimiento continúa en curso, con notificaciones provenientes de múltiples jurisdicciones del país, con predominio de las regiones centro y sur (en particular los casos relacionados con el brote en Río Grande, Tierra del Fuego)”, se manifiesta a partir del reporte epidemiológico.

Casi a fines de año, ocho provincias declaraban 137 positivos para tos convulsa y son 19 las jurisdicciones que confirmaron los más de 600 casos detectados.

El último repunte de casos de tos convulsa o coqueluche documentado en los datos epidemiológicos nacionales fue en 2023. Ese año cerró con 667 positivos para la enfermedad –la mayoría, en Santa Fe– entre 5.694 notificados, pero con una menor distribución geográfica que en 2019 y este año, siete provincias no tuvieron positivos: Formosa, San Luis, Catamarca, Chaco, Jujuy, Corrientes y Chubut.

Piden refuerzo de vacunas

En octubre último, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) salió a advertir sobre el aumento de esta enfermedad en el país e insistió, en la necesidad de aumentar la vacunación de calendario para esta enfermedad que está aún por debajo del 95% recomendado para salir de la cobertura subóptima con el esquema inicial de tres dosis (a los 2, 4 y 6 meses de edad) y un primer refuerzo a los 15-18 meses con la vacuna quíntuple/pentavalente, el segundo refuerzo a los 5 años con la triple bacteriana celular y el tercer refuerzo a los 11 con una dosis de la triple bacteriana acelular (cohorte de 2014).

De acuerdo con la entidad, el escenario que se está dando este año “demanda una respuesta inmediata para reforzar la sospecha clínica, la confirmación diagnóstica oportuna y mejorar las coberturas de vacunación para controlar la situación”.

Las carteras sanitarias provinciales que están reforzando la comunicación para aumentar la cobertura con la vacunación, como Santa Fe, advierten también que el 40% de las infecciones se están dando en menores de 1 año, sobre todo antes de los 6 meses. La dosis de la triple bacteriana acelular (difteria, tétanos y tos convulsa) en el embarazo que figura en el calendario nacional de inmunizaciones se aplica a partir de la semana 20 de gestación, según se incorporó al calendario en 2013. Fue luego de que, en 2011, se triplicaron los casos y se quintuplicaron las muertes por tos convulsa en el primer año de vida. La vacunación materna confiere la protección en los primeros meses de vida que el sistema inmunológico del bebé todavía no desarrolló.

Cuatro de los siete fallecidos por coqueluche este año, de acuerdo con la información oficial, tenían menos de 6 meses, uno tenía menos de 11 meses y dos no llegaban a los 2 años. “Ninguno de los cuatro casos en edad de vacunación posee dosis en el Registro Federal de Inmunización Nominalizado (Nomivac), mientras que los otros tres casos son menores de dos meses y tampoco se registra la vacunación materna”, indicó la cartera nacional.

