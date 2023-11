Oncología: paciente promueve el uso de cascos fríos en Entre Ríos

"Conocí la tecnica de los cascos fríos en la ciudad de La Plata donde me hago tratamiento oncológico. Me había operado de cáncer de mama -me sacaron el tumor- y tenían que hacerme quimioterapia y radioterapia. Me fui de Gualeguaychú buscando una segunda opinión, me dijeron más o menos lo mismo sólo que el oncólogo me ofreció utilizar la técnica de cascos fríos para conservar el pelo", contó Karina.

El especialista le ofreció a Karina dos opciones: "alquilar una máquina -de la empresa Neocaps- que presta servicio en la clínica donde me atendía (Breast -Clínica de la Mama) y sino me dio la opción de hacer los cascos fríos. Me explicó que era la misma efectividad, sino que la forma casera es mucho más barata. Igual hay que comprar los geles y hoy con el precio del dólar no es muy económico, por eso armé el grupo Cascos Fríos Entre Ríos junto a la doctora Julia Berwart, mastóloga, cirujana que atiende en Concepción del Uruguay".

La mastóloga supo la historia de Karina porque se realizó su radioterapia en el Centro Especializado en Detección Temprana y Tratamiento Oncológico de Alcec en Concepción del Uruguay y le contó su experiencia con los cascos fríos.

"Ella me contactó porque sabía que había hecho la técnica de los cascos y en la provincia no se conocía esta hermosa iniciativa. Así nació en Gualeguaychú y Concepción el grupo Cascos Fríos Entre Ríos y queremos llegar a muchas mujeres de distintas partes de la provincia".

Cascos fríos cáncer Karina López.jpg Foto: MIrador

Diagnóstico y tratamiento

Sobrellevar un diagnóstico de cáncer es muy duro para los pacientes y sus familias, por todo lo que implica la enfermedad. Desde el estrés que provoca la burocracia para conseguir atención adecuada, acceso a medicamentos oncológicos hasta las consecuencias que significa atravesar los tratamientos que -en muchas oportunidades- son prolongados en el tiempo, provocan efectos secundarios que complican la salud y dificultan el normal desarrollo de la vida diaria.

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Este tipo de tratamiento contra el cáncer actúa evitando que las células cancerosas crezcan, se dividan y formen más células.

En general, los fármacos utilizados para la quimioterapia son sustancias químicas potentes que tratan el cáncer atacando a las células durante partes específicas del ciclo celular. Debido a que la quimioterapia pasa por todo el cuerpo, también puede dañar las células sanas a medida que atraviesan su ciclo celular normal. Por este motivo, la quimioterapia puede causar efectos secundarios como pérdida del cabello, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, entre otros síntomas.

geles.jpg Técnica. Se realizan de forma casera con geles fríos y dos marcas recomendables "Body Care" y "Pum" y se moldean de acuerdo a la cabeza de cada paciente. Imagen ilustrativa

La técnica

El próximo miércoles 22 de noviembre, bajo el título "Cáncer de mama en primera persona. Historias de pacientes" Karina López será una de las protagonistas que atravesó el cáncer de mama y contará su experiencia.

"Es muy reciente el nacimiento de la iniciativa, la técnica es muy sencilla, la voy a explicar el 22 de noviembre en el Encuentro Rosa de Alcec para que todas sepan, tanto familiares como pacientes. No tienen ninguna contra, sí beneficios", sostuvo.

"Cuando los descubrí, cuando los probé, cuando me dio resultados como atravesar mi tratamiento trabajando, viéndome sana, con todo mi pelo, tuve la necesidad de compartir mi experiencia para que otras mujeres tengan la oportunidad que yo tuve. Si en Buenos Aires, Capital Federal o La Plata hace muchos años que los oncólogos los ofrecen, porque no hacerlo acá", subrayó la iniciadora del proyecto.

Posteriormente, dio cuenta de la manera de fabricar estos cascos fríos.

"Se realizan de forma casera con geles fríos y dos marcas recomendables 'Body Care' y 'Pum'. Se congelan en el freezer 36 o 48 horas antes de cada quimio. Luego uno tiene que ir a realizar el tratamiento con conservadoras donde traslada los cascos que se unen con cinta de embalar y de acuerdo a la forma de la cabeza de cada paciente. Esos geles no quedan duros, por eso se pueden moldear a la cabeza, luego se ajustan con un pañuelo o una banda elástica para que queden bien pegados al cuero cabelludo que de esa manera 'congela' (enfría) el folículo piloso para que se cierre y no deje que el líquido de la quimio entre en la cantidad que lo haría si no estuviera el casco. De esa manera se evita la pérdida del pelo", describió.

Cascos fríos cáncer.jpg

Aunque también manifestó que mucho depende de cada paciente.

"No es efectiva un cien por ciento, hay un 75 % y 80% de posibilidades de conservar el pelo, todo depende del tipo de droga que se utilice en la quimio, del organismo y del estado del pelo, no es lo mismo un pelo sano que un pelo debilitado, poco cabello, mucha tintura o muy fino. Pero en general utilizando la técnica hay una alta posibilidad de conservar el pelo".

Para entender la logística que implica realizar la técnica, Karina enfatizó: "Cada casco tiene media hora de efectividad. Depende de la duración de cada quimio la cantidad de cascos que se deban preparar. Mi sesión duraba 2 horas, entonces preparaba 7 cascos, se pone uno media hora antes de empezar y se van cambiando cada media hora y una vez terminada la quimio hay que tener una hora más los cascos. Así que si una quimio dura una hora se utilizan 5 cascos y si dura 3 horas se usan 9".

Además, hizo referencia a la opción de cada paciente: "Cada uno tiene la libertad de hacerlo o no, lleva un protocolo, es muy sencillo, en mi caso los hice mirando un video, no tenía a nadie que me explique y unos tips que me dieron del grupo 'Quimio con pelo' que existe hace bastante en las redes. La idea es difundir que cada una o cada uno que haga quimioterapia tenga la posibilidad de conservar el pelo, tan importante para muchos pacientes. Es una iniciativa muy importante para la mujer -también para el hombre- porque nuestro pelo es parte de nuestra identidad, de nuestro cuerpo".

A través del Instagram @cascosfriosentrerios se puede conocer la propuesta que comenzó a llevarse adelante en la provincia.

cascos.jpg Cascos Fríos Entre Ríos

Encuentro Rosa

Este miércoles 15 de noviembre, en el Auditorio "Arturo Illia", ubicado en calle San Martín y Moreno de Concepción del Uruguay, se desarrollará el I Encuentro Rosa denominado "Entre Mujeres".

La cita es a las 18 con entrada libre y está dirigida a pacientes que han o están atravesando un diagnóstico de cáncer de mama.

La coordinación está a cargo de la doctora Mastóloga Julia Berwart y las disertantes serán: la doctora Mercedes Pascuccio, la doctora Ileana Camusso, la licenciada Paola Lutter, la doctora Emilia Pressel, la doctora Lucía Penón, la doctora Gabriela Crevena, la doctora Romina Valerioti, la psicóloga Pamela Correa, la nutricionista Belén Pedriger y la kinesióloga María Natalia Valori.

Esta propuesta tendrá continuidad del miércoles 22 de noviembre, a la misma hora y en el mismo lugar, con la intervención de pacientes.