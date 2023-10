Octubre rosa: Cómo prevenir el cáncer de mama

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ministerio de Salud de Entre Ríos (@minsaluder)

Respecto a la precaución, el doctor Schnitmann dijo: "Las mamografías se recomiendan realizar a partir de los 40 años una vez por año. Se trata de un estudio común, donde se hace una placa radiográfica de la mama, se comprime pero sin hacer doler y eso nos permite ver si hay alguna lesión que no se palpa. Otra recomendación es el autoexamen mamario, es decir, que una mujer se toque una vez al mes fuera del periodo menstrual, así se familiariza con la zona y puede notar algo raro en algún momento" y posteriormente recurrir a su ginecólogo/a. Además, si la paciente tiene antecedentes en la familia de cáncer de mama, la consulta se puede realizar antes de la edad regular: "Eso es quizás un mito porque la mayoría de las mujeres a las que afecta el cáncer de mama no tienen un antecedente familiar". Los tumores son una mutación genética, es por eso que los científicos no pueden anticipar quién desarrollará el cáncer y por qué se genera.

Los hábitos de vida saludable, evitar el cigarrillo, el exceso de alcohol, una buena alimentación, la actividad física y evitar el sobrepeso son recomendaciones que reducen la incidencia de esta afección: "Aun con eso, no garantiza que no aparezca".

En ese marco, este sábado 28 se realizará la Caminata Rosa en el Anfiteatro donde estará presente el peluquero y estilista, Marcelo García Nevez, a las 18 para cortar el pelo y poder crear las reconocidas "Pelucas de Esperanza" en Gualeguaychú. Estará en conjunto con el gimnasio Taian.