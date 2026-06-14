Mate con té verde: una combinación que gana adeptos y suma beneficios para la salud

La combinación de yerba mate y té verde gana popularidad por sus propiedades antioxidantes, energéticas y su aporte a la concentración diaria.

Mate con té verde: una combinación que gana adeptos y suma beneficios para la saludEstudian si la yerba mate puede ayudar a retrasar el Parkinson.

El mate es una de las costumbres más arraigadas de los argentinos. Sin embargo, en los últimos años surgieron nuevas formas de consumirlo y una de las que más terreno ganó es la mezcla de yerba mate con té verde. Además de aportar un sabor más suave y fresco, distintos estudios señalan que la combinación puede ofrecer beneficios para la salud.

Especialistas destacan que ambas infusiones contienen compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes. La yerba mate aporta cafeína, teobromina, vitaminas y minerales, además de polifenoles que ayudan a combatir el estrés oxidativo. El té verde, en tanto, se caracteriza por su alto contenido de catequinas y L-teanina, una sustancia asociada a la relajación y la concentración.

La combinación permite sumar distintos tipos de antioxidantes que actúan de manera complementaria en el organismo. Asimismo, la presencia de L-teanina ayuda a moderar los efectos estimulantes de la cafeína, favoreciendo un estado de alerta sostenido y con menor sensación de nerviosismo.

Entre los beneficios más valorados aparece la mejora de la atención y la concentración. Investigaciones sobre el té verde demostraron que la combinación de cafeína y L-teanina puede favorecer el rendimiento cognitivo y la memoria a corto plazo. Al sumarse la yerba mate, muchos consumidores describen una sensación de energía más equilibrada y prolongada.

Yerba mate (2).jpeg Hallazgos científicos de Bernardo Houssay y la yerba mate.

Yerba Mate

Los estudios también vinculan a ambas bebidas con efectos positivos sobre el metabolismo. El té verde puede contribuir a la oxidación de grasas y a mejorar la sensibilidad a la insulina, mientras que la yerba mate se asocia a una mayor sensación de saciedad y a mejoras en los perfiles lipídicos.

Si bien los especialistas aclaran que no se trata de una solución mágica para bajar de peso, consideran que esta mezcla puede complementar hábitos saludables cuando se combina con una alimentación equilibrada y actividad física regular.

Además, los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en ambas infusiones podrían contribuir a reducir factores de riesgo vinculados con enfermedades cardiovasculares, metabólicas y neurodegenerativas. También existen evidencias que relacionan su consumo moderado con mejoras en la presión arterial, el colesterol LDL y los triglicéridos.

Por estas razones, cada vez más personas incorporan té verde a la yerba mate, una combinación que renueva una tradición cotidiana y suma potenciales beneficios para el bienestar general.

Yerba mate (1).jpeg Qué tipo de mate conviene usar para conservar el sabor de la yerba.

Combinación

La popularidad de esta combinación también responde a una búsqueda creciente de alternativas naturales que ayuden a mejorar el rendimiento diario. En redes sociales y espacios vinculados al bienestar, cada vez más consumidores comparten experiencias positivas relacionadas con una mayor sensación de energía y concentración.

Otro aspecto que destacan los especialistas es que ambas infusiones contienen compuestos que podrían contribuir a proteger las células frente al envejecimiento prematuro. Los antioxidantes presentes en la yerba mate y el té verde ayudan a combatir los radicales libres, asociados al desarrollo de diversas enfermedades crónicas.

De todos modos, los expertos recomiendan moderar el consumo en personas sensibles a la cafeína o con indicación médica específica. Como ocurre con cualquier alimento o bebida funcional, sus beneficios se observan principalmente cuando forman parte de un estilo de vida saludable, acompañado por una alimentación equilibrada y actividad física regular.