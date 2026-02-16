Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Therian

"Los Therian ¡También se vacunan!", la particular campaña de Neuquén

“Ahora que todo el mundo está hablando de los therian, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”, indicaron.

16 de febrero 2026 · 17:35hs
Sorpresa, debate y comentarios de todo tipo provocó este una publicación del Ministerio de Salud de Neuquén que rápidamente se volvió viral. El motivo: una campaña institucional de vacunación que apeló a una tendencia social poco habitual en el ámbito sanitario, al incluir en su mensaje a los llamados therian, personas que se identifican espiritual o emocionalmente con animales no humanos.

El posteo, difundido a través de Facebook, Instagram y espacios institucionales, no tardó en multiplicarse. Entre quienes lo celebraron como una estrategia moderna para llegar a nuevos públicos y quienes lo criticaron por considerarlo una burla o una falta de seriedad, el Ministerio logró lo que parecía buscar: visibilidad masiva.

