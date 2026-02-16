"Los Therian ¡También se vacunan!", la particular campaña de Neuquén

“Ahora que todo el mundo está hablando de los therian, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”, indicaron.

Sorpresa, debate y comentarios de todo tipo provocó este una publicación del Ministerio de Salud de Neuquén que rápidamente se volvió viral. El motivo: una campaña institucional de vacunación que apeló a una tendencia social poco habitual en el ámbito sanitario, al incluir en su mensaje a los llamados therian , personas que se identifican espiritual o emocionalmente con animales no humanos.

El posteo, difundido a través de Facebook, Instagram y espacios institucionales, no tardó en multiplicarse. Entre quienes lo celebraron como una estrategia moderna para llegar a nuevos públicos y quienes lo criticaron por considerarlo una burla o una falta de seriedad, el Ministerio logró lo que parecía buscar: visibilidad masiva.

“Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”, señala el texto principal de la publicación, con un tono irónico y adaptado al lenguaje de redes sociales. Luego, el mensaje avanza sobre el eje central: la importancia de completar el calendario de vacunación, recordando que inmunizarse “sigue siendo tendencia”.

La imagen que acompaña el posteo va todavía más lejos en su guiño cultural. Allí se lee en letras destacadas: “Los Therians ¡También se vacunan!”, junto a la representación de personas que adoptan vestimentas o conductas asociadas a animales, como parte de esta identidad alternativa que se volvió tema de conversación en internet.