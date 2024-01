Los inquilinos, vulnerables por la Ley de Alquileres

Francisco Garcilazo, integrante de la UAI Unión Argentina de Inquilinos dialogó con Radio La Red Paraná (88.7) planteó cómo esta nueva ley genera algunas incertidumbres y otras certezas respecto a cómo quienes alquilan podrán sobrellevar el día a día: "Tomamos el decreto como un retroceso en los derechos", enfatizó.

"Son leyes que están en el escritorio pero después en terreno no funcionan", aclaró por otra parte ya que considera inviable algunos puntos de la ley como por ejemplo la elección de la moneda para el contrato: "Hay un buen diálogo y es permanente con los inmobiliarios en la provincia, pero algunas tienen desafortunadas formas de manejarse". El inquilino hizo hincapié en la constante tensión entre ambas partes: "Siguen ganando las inmobiliarias y el inquilino pierde", insistió. Por otra parte, dijo que los medios de comunicación masivos a nivel nacional han instalado la idea de que las leyes de alquileres a lo largo de la historia no han beneficiado ni a propietarios ni a inquilinos. Una de los debates más recurrentes tiene que ver con la postura de los propietarios e inmobiliarias de querer actualizar los montos de alquiler respecto a lo que se paga, por ejemplo, para los arreglos del inmueble y el inquilino sostiene que no es viable porque sus salarios no se actualizan regularmente: "Tengamos en cuenta que la inflación cerró el año pasado en 170 % y el ahorro de cada inquilino por contrato era de tres años, ahora es de dos años. Nos negamos a la actualización cada tres meses, pero no entienden que el trabajador no tiene paritaria salarial cada 90 días. Esas son las discusiones reales". Finalmente, Garcilazo dijo: "Estamos completamente en una situación vulnerable. Hay casos conocidos donde los inquilinos terminan empeñándose o sacan créditos y se endeudan para pagar un alquiler".