Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del viernes 5 de junio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 5 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

5 de junio 2026 · 07:24hs
Horóscopo

Horóscopo

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 5 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

horoscopo del jueves 4 de junio de 2026

Horóscopo del jueves 4 de junio de 2026

horoscopo del miercoles 3 de junio de 2026

Horóscopo del miércoles 3 de junio de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada. Hoy su economía no mejorará. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las novedades sentimentales no tienen futuro. Importante apoyo económico procedente de un amigo. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Es muy posible que se produzca un reencuentro amoroso. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Presión laboral por parte de los compañeros. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Susceptible a los contagios víricos.

LEER MÁS: Horóscopo del jueves 4 de junio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Momentos muy dulces por efecto de influencias astrales. Evite gastos innecesarios. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Quiérase más y recupere la autoestima. Sus negocios le reportan importantes beneficios. No se precipite con las ofertas de trabajo. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Con un golpe de suerte podrá aumentar sus ingresos. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Conveniente hacer ejercicios para el dolor de espalda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las discusiones con su pareja empeoran la relación. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. La dieta debe ser más acorde con las necesidades reales.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Un amigo puede defraudarle. La temporada de grandes gastos toca a su fin. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. Tendencia al agotamiento emocional.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Le hacen una declaración de amor en toda regla. Retome los negocios que otros han abandonado. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Los astros le favorecen con buena salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Está muy bien considerado en su empresa. Día agotador, respete sus horas de sueño.

Horóscopo Signo junio
Noticias relacionadas
horoscopo del martes 2 de junio de 2026

Horóscopo del martes 2 de junio de 2026

Astrología. Este es el horóscopo correspondiente al lunes 1 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del lunes 1 de junio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 31 de mayo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del domingo 31 de mayo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 30 de mayo de 2026. Signo por signo, lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del Sábado 30 de mayo de 2026

Ver comentarios

Lo último

La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Ultimo Momento
La noticia más triste: tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

"La noticia más triste": tras la muerte del Indio Solari, el doloroso comunicado oficial

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari tras conocerse su fallecimiento

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Los trasplantes de corazón en Argentina son récord

Policiales
Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Tras un fallo judicial, recuperan la sede del Club Comunicaciones de Paraná

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

Trata: encontraron a una joven que era buscada y detuvieron a su pareja

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

San Benito: confirmaron la identidad del hombre asesinado

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

La Justicia Federal de Paraná rechazó el pedido de prisión domiciliaria para Brandon Comas

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Imputaron por tentativa de homicidio al hombre que hirió al jefe de la Comisaría de Herrera

Ovación
El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

El Indio Solari, fanático de Boca y de Juan Román Riquelme

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Deportivo Máquina y Atlético Neuquén avanzaron a semifinales de la Copa de Oro Norte

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

APB: Se definieron los cruces de playoffs

APB: Se definieron los cruces de playoffs

Quintana salió a mariconear, dijo Belloso, presidente de Rosario Central

"Quintana salió a mariconear", dijo Belloso, presidente de Rosario Central

La provincia
Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Proponen eximir de tasas municipales a trabajadores de Granja Tres Arroyos

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Rogelio Frigerio despidió al Indio Solari y destacó su huella en la historia del rock argentino

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Indio Solari, ciudadano ilustre de Paraná

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la misa más grande en Entre Ríos

Rito sagrado en Gualeguaychú: 200.000 almas en la "misa" más grande en Entre Ríos

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Vender ropa hoy: la lucha diaria de los comerciantes que buscan subsistir

Dejanos tu comentario