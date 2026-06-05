Horóscopo del viernes 5 de junio de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 5 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 5 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del miércoles 3 de junio de 2026

Horóscopo del jueves 4 de junio de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada. Hoy su economía no mejorará. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las novedades sentimentales no tienen futuro. Importante apoyo económico procedente de un amigo. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Es muy posible que se produzca un reencuentro amoroso. Gastos imprevistos relacionados con el hogar. Presión laboral por parte de los compañeros. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. No piense tanto en el dinero y salga a divertirse. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Puede verse envuelto en un buen lío sentimental. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Susceptible a los contagios víricos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Momentos muy dulces por efecto de influencias astrales. Evite gastos innecesarios. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Quiérase más y recupere la autoestima. Sus negocios le reportan importantes beneficios. No se precipite con las ofertas de trabajo. La primera riqueza es la salud, ¡mímela!

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Con un golpe de suerte podrá aumentar sus ingresos. Asuma nuevas responsabilidades, está capacitado. Conveniente hacer ejercicios para el dolor de espalda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Las discusiones con su pareja empeoran la relación. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. En el trabajo, considere ese error como algo positivo para el futuro. La dieta debe ser más acorde con las necesidades reales.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Un amigo puede defraudarle. La temporada de grandes gastos toca a su fin. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. Tendencia al agotamiento emocional.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Le hacen una declaración de amor en toda regla. Retome los negocios que otros han abandonado. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Los astros le favorecen con buena salud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Descubrirá nuevos aspectos de su carácter, se querrá más. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Está muy bien considerado en su empresa. Día agotador, respete sus horas de sueño.