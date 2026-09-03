La comunidad católica de Paraná se prepara para vivir una jornada histórica de fe el próximo jueves 10 de septiembre. Tras una iniciativa coordinada por el grupo San Carlo Acutis de Chascomús, la capital entrerriana recibirá tres valiosas reliquias del joven laico italiano conocido mundialmente como el "influencer de Dios". El epicentro del acontecimiento será la parroquia Santo Domingo Savio, una comunidad fuertemente ligada al santo y que recuperará la alegría tras haber sufrido la dolorosa pérdida de sus reliquias anteriores en un hecho delictivo.

El párroco a cargo de Santo Domingo Savio, el Padre Walter Minigutti, expresó la inmensa alegría de los fieles locales y describió cómo se organizan para este reencuentro espiritual: "Con mucha expectativa estamos preparándonos para la llegada de la imagen con una telita que entregó Antonia, el grupo Carlo Acutis de Chascomús, Buenos Aires y que ahora van a hacer entrega a la parroquia".

Este gesto solidario y pastoral de los misioneros bonaerenses nació directamente de la empatía ante la tristeza que causó el hurto en el templo entrerriano. En palabras directas del sacerdote: "Ellos quedaron muy conmovidos con el robo que tuvimos de nuestras reliquias en el año 23. Por eso ellos decían de alguna manera, Carlo tiene que volver".

Además de la imagen principal bendecida por la familia de Acutis, la diócesis contará con otros signos sagrados de enorme valor religioso. Al respecto, el Padre Minigutti detalló en directo: "Así que viene una imagen, una telita del santo y también en signo de comunión, de apoyo, van a venir dos reliquias más de la misma diócesis Chascomús, que son unas reliquias de primer orden que están en la catedral y otras también de primer orden de la capilla del santísimo que lleva nombre Carlo Acutis de la diócesis de Morón. Ellos también están muy contentos".

"Carlo Acutis tiene que volver": el padre Minigutti habló sobre la llegada de las nuevas reliquias a Paraná

Un lazo que une a Paraná con Italia

La devoción en la zona sur de Paraná tiene un pilar fundamental en el ámbito educativo. Allí funciona el Instituto Carlo Acutis, una escuela secundaria inspirada en los valores del joven fallecido en 2006. En honor a este vínculo y a la cercanía con la madre de Carlo, Antonia Salzano, la comunidad ha preparado un regalo muy especial.

"Especialmente Antonia, a quienes le vamos a regalar una remera del instituto Carlo Acutis, porque lleva el nombre de su hijo. El secundario tiene bajo este patronajo la guía, el amparo y la bendición de Carlos Acutis desde el cielo. Así que para nosotros es una gran alegría esta visita. La esperamos con mucho amor", manifestó el presbítero con entusiasmo.

El cronograma

De acuerdo con el programa previsto para el jueves 10, la jornada comenzará temprano con una recepción en la parroquia San Agustín. Y el momento culminante en Santo Domingo Savio tendrá lugar a media mañana.

"Vamos a recibirlas a las 10 de la mañana en la parroquia Santo Domingo Savio. Luego compartiremos la misa. Después también sortearemos imágenes y entregaremos un rosario bendecido por el Padre que hizo y acompañó la causa de Carlo Acutis allá en Brasil y han sido bendecidos en la misma casa de Carlos Acutis. Y vamos a hacerle entrega también a cada uno de los chicos y sus familias", adelantó Minigutti en diálogo con UNO. La visita promete congregar a numerosos fieles, delegaciones de jóvenes y sacerdotes de la región para una ceremonia de gran trascendencia espiritual.

El sacerdote renovó ando la invitación a toda la ciudadanía entrerriana: "Será para nosotros una mañana llena de bendiciones, porque también vamos a compartir, además de la misa, luego con algunos sacerdotes que nos van a acompañar, la bendición de la reliquia a todos los que vengan a visitarnos. Así que esperamos realmente que nos puedan acompañar", concluyó.

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