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Platense a la final de la Copa Argentina tras vencer por penales a Atlético Tucumán

Tras empatar 1-1 en los noventa en Salta, Platense se impuso por 5-4 en los penales e irá por el segundo título de su historia frente a Boca o Banfield.

28 de octubre 2026 · 23:33hs
Platense es finalista del torneo y aguarda rival.

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Platense ganó a Atlético Tucumán 1(5) a 1(4) en la semifinal 2 de la Copa Argentina. Los goles fueron anotados por Renzo Tesuri para el Decano los 35 minutos del primer tiempo y Nicolás Retamar para Platense a los 58 minutos del segundo tiempo. En la definición por penales, el exPatronato Gabriel Compagnucci falló su tiro para Atlético Tucumán, mientras que los jugadores de Platense Agustín Lagos, Franco Zapiola, Bruno Sepúlveda, Ignacio Vázquez y Guido Mainero convirtieron sus penales. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Padre Ernesto Martearena en Salta. Ahora espera rival que saldrá del duelo entre Boca y Banfield.

Platense Copa Argentina Atlético Tucumán final
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