La "Luna de Sangre" llega en septiembre: qué día se verá

Este mes, un eclipse de luna total pintará el cielo de rojo y el fenómeno podrá apreciarse desde distintos puntos del planeta

2 de septiembre 2025 · 12:05hs
Septiembre traerá un espectáculo visual en el cielo con la luna como protagonista. El fenómeno conocido como “Luna de Sangre” sucederá durante un eclipse lunar total y se podrá observar desde distintos puntos geográficos.

En este evento astronómico, la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. La luz solar, entonces, se dispersa permitiendo que las longitudes de onda (fundamentalmente las rojas y anaranjadas) bañen la superficie lunar. Así, la luna luce un tono rojizo que le dio origen al popular nombre “Luna de sangre”.

La "Luna de Sangre" llega en septiembre: qué día se verá

Cuándo se podrá ver la “Luna de Sangre”

La “Luna de Sangre” se hará presente en la noche del 7 de septiembre de 2025. Se trata de un eclipse lunar total que se encuentra entre los más esperados del año y que coincide con la luna llena de septiembre. Este año, la última Luna de Sangre había ocurrido en marzo.

Si bien la duración total del fenómeno ronda las cinco horas y 30 minutos, la luna roja será altamente visible durante casi una hora y media. La fase más impactante, en la que la sombra de la Tierra cubrirá totalmente la Luna, se extenderá por unos 80 minutos.

Es así que el eclipse parcial comenzará a las 18.27 y se extenderá hasta las 21.56. Por su parte, el eclipse total, será visible desde las 19.31 hasta su final alrededor de las 20:53. El fenómeno podrá apreciarse en lugares como Asia, Europa, África, Australia, el este de América del Sur y el oeste de América del Norte, fundamentalmente con cielo despejado y poca contaminación lumínica.

