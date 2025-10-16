Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | ATN

IA: Transparencia y Control de los ATN

Cómo la Inteligencia Artificial puede aportar transparencia y control, para resolver la histórica disputa por los ATN entre las Provincias y Nación.

16 de octubre 2025 · 17:09hs
Marcelo Muscillo

Marcelo Muscillo, especialista en Gobernanza Digital, remarcó cómo aplicar la IA para la transparencia y control de los ATN.

En la Argentina, la Ley 23548/88 de Coparticipación Federal de Impuestos creó el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son transferencias del Poder Ejecutivo nacional a las provincias para asistirlas ante situaciones de emergencia, castástrofes, conflictos sociales, inclemencias climáticas y desequilibrios financieros. Ese fondo se nutre del 1% de los impuestos coparticipables, como Ganancias y Bienes Personales.

No obstante, la Ley de Coparticipación Federal no determinó un mecanismo claro de asignación de esos recursos, que administra el PE a través del Ministerio del Interior. Pero sí existe el artículo 75 - inciso 2 de la Constitución, que faculta al Congreso de la Nación a "establecer la distribución entre Nación, y las provincias”, situación esta que históricamente no se dio.

en vivo: diputados sesiona con los dnu y los atn como objetivo

EN VIVO: Diputados sesiona con los DNU y los ATN como objetivo

Un surubí del proyecto Peces Marcados recorrió 906 kilómetros desde Corrientes hasta el sur de Entre Ríos, pasando por Paraná. Registra recorrido en 11 meses

Peces marcados: el proyecto que sigue la trayectoria de surubíes y dorados

Entonces, el circuito que realizan los Aportes del Tesoro Nacional es el siguiente: primero, el Estado le solicita a las provincias y a CABA el 1% de lo que recauden en impuestos coparticipables nacionales, estos se reservan en el Fondo de los ATN -con una comisión asesora (no vinculante) y el Ministerio del Interior que gestiona esos recursos, finalmente transferidos a los distritos en casos de emergencia.

Al no tener un control determinado, los ATN -que fueron creados como instrumento de asistencia financiera a las provincias- en la práctica se usan según favoritismo político, para beneficiar a los gobernadores propios y castigar o buscar adoctrinar a los ajenos (el famoso “látigo y chequera”). Se terminan usando en forma discrecional, sin criterio y muchas veces para cubrir déficits fiscales.

ATN y los distintos gobiernos en los últimos años

Si analizamos la distribución de los ATN a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en los últimos 20 años, sin dudas concluimos en que se han sido una herramienta financiera discrecional utilizada por el Poder Ejecutivo, con el patrón de beneficiar a provincias con afinidad política al gobierno de turno.

Durante las presidencias de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner se incrementó la centralización de los recursos del Gobierno Nacional y los ATN se convirtieron en una importante herramienta de negociación política con las provincias, siendo Santa Cruz una de las más beneficiadas, recibiendo un porcentaje significativamente mayor al que le correspondía por Coparticipación con respecto a los otros distritos.

Algo similar durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), en el que se privilegiaron a Buenos Aires y Córdoba, uno porque gobernaba la misma fuerza política y el otro por ser un distrito históricamente antiperonista o antiK. La diferencia radica en que son territorios que aportan gran parte de la Coparticipación, lo que justifica o por lo menos disimula el uso discrecional de los fondos.

La administración de Alberto Fernández también hizo abuso de los ATN, en particular durante la pandemia de COVID-19. La distribución fue masiva y se focalizó en resolver problemas económicos y de salud pública en distintas jurisdicciones, resultando Buenos Aires la provincia más asistida durante la gobernación de Axel Kicillof.

En la actualidad, si bien la gestión de Javier Milei ha reducido drásticamente el uso de los ATN en el marco de su política de "motosierra". En el reparto limitado de fondos, se observa un favoritismo con las provincias de Misiones, Salta, Tucumán y Neuquén con gobiernos que colaboraron con la gobernabilidad, apoyando leyes claves durante el primer año y medio de gobierno.

De todas formas, la negativa del Poder Ejecutivo a transferir los fondos está generando una grave crisis en la relación Nación-Provincias, más allá de la campaña electoral. En 2024, el Gobierno solo distribuyó $50 mil millones (un 7,3%) de los más de $600 mil millones que tenía disponibles, el resto los retuvo. En lo que va del 2025, se estima que de los $400.000 millones acumulados en concepto de ATN, solo se distribuyó alrededor del 20%. Es por eso que la tensión se agravó en los últimos meses, con los gobernadores acusando insistentemente falta de transparencia y la discrecionalidad.

Inteligencia artificial como posible solución

La inteligencia artificial podría mejorar significativamente el uso de los ATN, transformando un sistema históricamente discrecional en uno transparente basado en datos y estadísticas. En lugar de decisiones políticas, con la incorporación de IA el Poder Ejecutivo podría actuar de forma más efectiva y objetiva, mediante algoritmos para evaluar las demandas de cada provincia.

En ese sentido, la IA sería fundamental por la capacidad de procesar grandes volúmenes de información con el objetivo de poder crear modelos predictivos que anticipen posibles necesidades a futuro, al determinar -por ejemplo- cuáles provincias son más propensas a sufrir inundaciones o sequías, agilizando la asignación preventiva de fondos. Y los ATN volverían a cumplir con el espíritu por el cual fueron creados.

Esto no es algo nuevo, los países desarrollados ya emplean este sistema para la asignación de recursos. El Reino Unido ha utilizado IA para optimizar la distribución de recursos médicos, predecir brotes de enfermedades y asignar personal y equipos a las áreas de mayor necesidad. Por su parte, Estados Unidos -a través de agencias como la NASA- utiliza modelos de IA para pronosticar huracanes, incendios forestales y otros fenómenos meteorológicos extremos. Los datos generados por estas predicciones son cruciales para la planificación y la administración de los recursos. La Inteligencia Artificial ayuda a determinar la magnitud del desastre y la posible afectación de infraestructuras.

Lo mismo ocurre con las finanzas, principalmente la gestión de deuda. El Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) utilizan algoritmos para monitorear la salud fiscal de los gobiernos estatales y locales. Aunque la IA y su automatización no giran fondos, sus informes son cruciales para justificar la necesidad de asistencia federal.

China también utiliza sistemas avanzados para el monitoreo en tiempo real de inundaciones y terremotos, lo que le permite movilizar equipos de rescate y recursos financieros con mayor rapidez a través de la colaboración entre empresas tecnológicas y el gobierno. En los sectores financieros, utilizan plataformas de Big Data e IA las provincias, prefecturas y ciudades detectan anomalías y patrones de riesgo, como aumentos repentinos de la deuda local o caídas sostenidas en la recaudación de impuestos. Esto alerta a las autoridades sobre posibles desequilibrios fiscales antes de que se conviertan en crisis.

Estonia, líder en digitalización gubernamental, también utiliza la IA para crear un sistema fiscal más eficiente y predictivo, minimizando riesgos. El gobierno estonio está desarrollando una plataforma que procesa datos financieros de los ministerios y agencias para identificar desviaciones presupuestarias y automatizar procesos administrativos y financieros, reduciendo el gasto público y liberando fondos que puedan ser utilizados para responder a crisis sin necesidad de giros adicionales.

Los Emiratos Árabes Unidos ha adoptado la IA para modernizar su gestión fiscal y económica. Utilizan esta tecnología para simular escenarios económicos futuros, como la volatilidad del precio del petróleo o cambios en el comercio global. Al anticipar los riesgos, pueden ajustar las políticas fiscales y asignar fondos a sectores estratégicos para mitigar posibles crisis.

En Sudamérica, en cambio, la IA se usa principalmente para analizar datos climáticos y geológicos, predecir inundaciones, sequías y deslizamientos de tierra. En Perú y Ecuador se utilizan modelos de aprendizaje automático para predecir el fenómeno de “El Niño”, asignando fondos de emergencia para la preparación de las comunidades costeras y agrícolas.

En Argentina los organismos de control del Estado, como la Auditoría General de la Nación podrían utilizar IA para analizar las finanzas provinciales, identificar patrones de gasto insostenible, y endeudamiento excesivo, sirviendo como base para que la Secretaría de Hacienda de la Nación justifique la necesidad de asistencia financiera a través de los ATN, en lugar de que la asignación sea exclusivamente discrecional.

La IA no reemplazaría la decisión final de la asignación de fondos vía ATN, pero la respaldaría con datos sólidos, aumentando la transparencia y la confianza del Ejecutivo en el sistema y aliviando la tensión entre las provincias y el Gobierno Nacional, en pos de una sana convivencia democrática.

Por Dr. Marcelo Muscillo – MBA Deusto

Especialista en Gobernanza Digital - IA

ATN Inteligencia artificial Argentina Poder Ejecutivo
Noticias relacionadas
anularon una condena porque el juez uso ia para redactar la sentencia

Anularon una condena porque el juez usó IA para redactar la sentencia

Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

Más jóvenes terminan la secundaria pero persisten las desigualdades

el horoscopo para este jueves 16 de octubre de 2025

El horóscopo para este jueves 16 de octubre de 2025

Desde el Seosper organizan una charla de concientización abierta a la comunidad.

El Seosper organiza "Entre tazas y lazos: un café por un octubre rosa"

Ver comentarios

Lo último

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Ultimo Momento
Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Alpine tendrá decoración especial en Estados Unidos

Alpine tendrá decoración especial en Estados Unidos

Policiales
Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Dictaron prisión preventiva por 120 días a Pablo Rodríguez Laurta 

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Ministro uruguayo admitió fallas en frontera tras el caso de Pablo Rodríguez Laurta

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Paraná: adolescente perdió el control de un auto y terminó en una zanja

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Operativo antidroga en Paraná: cayó una banda con base cerca de una escuela

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Concordia: Pablo Laurta se negó a declarar por el crimen del remisero

Ovación
Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Oficial: se adelantó el partido entre Talleres y River por el Torneo Clausura

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

El concordiense Miguel Ventos firmó su primer contrato profesional con Boca

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

APB: Triunfos locales en el cierre de la décima fecha

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

La provincia
Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Se detectaron nuevos terraplenes en Rincón del Doll

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Gualeguaychú: Catalán y Frigerio encabezaron la firma de un convenio entre el Renaper y el municipio

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Rechazo del PJ a la sanción del CGE que amenaza a una escuela de Paraná

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Alfredo Bovier regresó a Paraná y se reencontró con su familia

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Entre Ríos relanzó la campaña Misión Dengue con una capacitación para municipios

Dejanos tu comentario