Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo de este viernes 24 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

24 de octubre 2025 · 06:54hs
Horóscopo

Horóscopo

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo.

Horóscopo de este jueves 23 de octubre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 22 de octubre de 2025

Aunque es poco celoso, no descuide a su pareja. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. La baja de un compañero le obligará a asumir su trabajo. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su situación sentimental es motivo de envidias. Esa nueva política de ahorro da sus frutos. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Van a llegar unos pagos que no esperaba. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Pierda el miedo y arriésguese a una historia de amor apasionada. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Maneje sus asuntos laborales con tacto. La melancolía es parte del pasado, mire hacia el futuro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Enhorabuena, su constancia le hace librarse de esos kilos de más.

LEER MÁS: Horóscopo de este jueves 23 de octubre de 2025

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Le pueden proponer un negocio que le será beneficioso. Noticias novedosas en lo profesional. Protéjase la garganta si sale por la noche.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Llega una tentadora oferta económica, analícela bien. Ayude a sus compañeros pero no abandone su trabajo. La desconfianza puede ser objeto de preocupación, relájese.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Va a hacer gala de su fama de enamoradizo. Tome medidas para conseguir sus objetivos económicos. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir en el trabajo. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No juegue con los sentimientos de su pareja. Evite gastar grandes sumas de dinero en banalidades. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Vital, lo que repercutirá positivamente en su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El romanticismo reinará en su corazón. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Un chequeo viene siempre bien.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. La fortuna y la suerte están de su parte. Es el momento de cambiar de actividad profesional. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.

Horóscopo Signo Octubre
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este martes 21 de octubre de 2025

el horoscopo para este lunes 20 de octubre de 2025

El horóscopo para este lunes 20 de octubre de 2025

Horóscopo

El horóscopo para este domingo 19 de octubre de 2025

el horoscopo para este sabado 18 de octubre de 2025

El horóscopo para este sábado 18 de octubre de 2025

Ver comentarios

Lo último

Caso Gabriel Guzman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías íbalo y Molina

Caso Gabriel Guzman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías íbalo y Molina

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Ultimo Momento
Caso Gabriel Guzman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías íbalo y Molina

Caso Gabriel Guzman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías íbalo y Molina

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Policiales
Caso Gabriel Guzman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías íbalo y Molina

Caso Gabriel Guzman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Eliminaron más de 250 kilos de droga en operativo conjunto en Concordia

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ingreso a Anacleto Medina: adolescente murió tras ser embestida por una moto

Ovación
Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Argentinos venció a Belgrano y por primera vez jugará la final de la Copa Argentina

Argentinos venció a Belgrano y por primera vez jugará la final de la Copa Argentina

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

La provincia
SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

Dejanos tu comentario