Horóscopo de este viernes 24 de octubre de 2025

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo de este jueves 23 de octubre de 2025

Aunque es poco celoso, no descuide a su pareja. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. La baja de un compañero le obligará a asumir su trabajo. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Su situación sentimental es motivo de envidias. Esa nueva política de ahorro da sus frutos. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Para iniciarse en el deporte, vaya muy despacio.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Van a llegar unos pagos que no esperaba. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Pierda el miedo y arriésguese a una historia de amor apasionada. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Maneje sus asuntos laborales con tacto. La melancolía es parte del pasado, mire hacia el futuro.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Plantéese su vida sentimental con más seriedad. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. Alguien, celoso de su trabajo, tratará de perjudicarle. Enhorabuena, su constancia le hace librarse de esos kilos de más.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Un cambio de trabajo no siempre es positivo, piénselo. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Le pueden proponer un negocio que le será beneficioso. Noticias novedosas en lo profesional. Protéjase la garganta si sale por la noche.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si ha terminado una relación, estará un poco resentido. Llega una tentadora oferta económica, analícela bien. Ayude a sus compañeros pero no abandone su trabajo. La desconfianza puede ser objeto de preocupación, relájese.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Va a hacer gala de su fama de enamoradizo. Tome medidas para conseguir sus objetivos económicos. Planee cuidadosamente la estrategia a seguir en el trabajo. Los nervios no son buenos aliados para su salud.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No juegue con los sentimientos de su pareja. Evite gastar grandes sumas de dinero en banalidades. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. Vital, lo que repercutirá positivamente en su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

El romanticismo reinará en su corazón. Las soluciones a sus problemas monetarios llegan hoy. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Un chequeo viene siempre bien.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. La fortuna y la suerte están de su parte. Es el momento de cambiar de actividad profesional. Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal.