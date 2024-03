Horóscopo de este viernes 1° de marzo de 2024

Tauro: Hoy Júpiter se hallará en una posición de mayor influencia y eso te beneficiará a ti especialmente, teniendo en cuenta que se encuentra en Tauro. La semana laboral terminará con un éxito o una gran satisfacción para ti, quizás alguna antigua ilusión que al fin se convierte en realidad. El destino intervendrá en tu favor.

Géminis: Excelente momento para viajar, tanto si es por motivos de trabajo y negocios u otra clase de motivos, ya sea de ocio, estudios o cualquier otro asunto particular. Suerte u oportunidades en los viajes y también en las relaciones y contactos. Pero también la suerte podría venirte desde lejos. Se te abren nuevas oportunidades.

Cáncer: No sufras por el amor, quien no te quiere, no te merece. Se va un pasado, pero, al mismo tiempo, llegan nuevas oportunidades y esperanzas. No mires hacia atrás porque este es el momento de avanzar, y si alguien se quedó por el camino eso era lo que más te convenía, porque ahora los astros te favorecerán dada vez más.

Leo: Muy pronto te verás libre de grandes preocupaciones y agobios que se han adueñado de ti en estos últimos días, sobre todo en relación con el trabajo y los asuntos materiales. De nuevo la suerte vuelve a tu rincón, aunque, de todos modos, conviene que tengas una mayor prudencia a la hora de realizar inversiones y gastos.

Virgo: Gracias a un tránsito favorable de Júpiter, continúa para ti la buena racha, mejor suerte o mayores oportunidades en relación con el trabajo y los asuntos materiales. En realidad, es un periodo en el que recibirás el fruto, o también el reconocimiento, de grandes esfuerzos y sacrificios de meses anteriores. Cambios favorables.

Libra: No desconfíes de la buena suerte, o de un giro favorable de los acontecimientos, las rachas difíciles no duran siempre, pero tu carácter es pesimista y siempre tiendes de ponerte en lo peor, aunque a los ojos de los demás muestres una apariencia mucho más confiada y jovial. Pero lo creas o no, las cosas evolucionan para mejor.

Escorpio: Te espera un giro inesperado de los acontecimientos a favor tuyo, seguramente una llegada de dinero inesperada o la solución de un bloqueo o un problema relacionado con las finanzas. También alguna inversión o algún negocio que iniciasteis hace ya un tiempo y empezó mal, ahora cambiaría a mejor de una forma repentina.

Sagitario: Una gran oportunidad laboral o financiera se te va a frustrar, pero no debes entristecerte, ya que quizás el destino te haga un gran favor. Hoy Júpiter, tu planeta regente, y el más afortunado de todos, se hallará especialmente poderoso y te apartará de tu vida aquello que no te conviene, aunque parezca que era todo lo contrario.

Capricornio: Hoy tendrás que tomar una decisión bastante importante en tu trabajo o las finanzas. Hay dos caminos por los que podrías tirar, pero solo uno de ellos es el que de verdad te interesa. La buena noticia es que hoy las influencias astrales serán mucho más favorables y te ayudarán a encontrar el camino que te llevará al éxito.

Acuario: La influencia dominante de Júpiter te llevará de nuevo al mundo de las ilusiones y esperanzas, los ideales y la construcción de un futuro mejor. Hoy tendrás un día claramente más optimista y, al mismo tiempo, las cosas te van a ir mejor en general, ya en el trabajo como en la vida familiar. Es un día muy favorable para viajar.

Piscis: Gracias al influjo dominante de Júpiter, tu planeta regente, vas a disfrutar de un momento especialmente inspirado, creativo e intuitivo. La suerte está contigo y también la influencia del Sol te hará brillar más entre quienes te rodean. Además, recibirás ayuda o protección inesperada de amigos que dará un giro positivo a tu vida.