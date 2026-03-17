El horóscopo para este martes 17 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este domingo 15 de marzo de 2026

El horóscopo para este lunes 16 de marzo de 2026

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. A lo mejor tiene una agradable sorpresa monetaria. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Le duelen los huesos, tome baños relajantes.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Antes de comprar, compare precios y calidades. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Nota que está enamorado y que disfruta con su pareja. Prepare un plan para sus inversiones. No debe despistarse, sea más sistemático trabajando. Dedique esta jornada a ponerse a punto.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El amor le irá muy bien. La especulación puede perjudicar su situación económica. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Abríguese para evitar constipados.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. Si invita a sus amigos a cenar, no se exceda. Gran habilidad para los negocios. Jaquecas debidas al agotamiento.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La relación será mejor si además de amantes, son amigos. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Su imagen profesional mejora a pasos agigantados. El bajo estado de ánimo puede ser por el clima.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

No comience esa aventura, no le interesa. Si le deben dinero, intente cobrarlo ahora. Su responsabilidad profesional será recompensada. La gimnasia o cualquier deporte se va haciendo imprescindible.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los astros le unen a sus seres queridos. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Gran eficacia y capacidad de trabajo. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los asuntos sentimentales van por buen camino. Ármese de valor ante gastos imprevistos. El trabajo anterior se traduce en resultados positivos. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Nadie debe perturbar su estabilidad emocional. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Su mentalidad le permitirá logros profesionales. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Jornada serena pero intensa en su relación sentimental. Hará transacciones con importantes beneficios. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy a gusto. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Bien con los amigos y con la pareja. Problemas con alguien que le ayuda a ganar dinero. Hoy el trabajo le traerá agradables sorpresas. El estómago le está dando problemas, procure comer poco.