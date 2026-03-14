El horóscopo para este sábado 14 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Saca a relucir la solidaridad que hay en ti. Hoy, busca ropa que ya no uses y repártela entre quienes más la necesitan.

Horóscopo de este jueves 12 de marzo de 2026

Horóscopo de este viernes 13 de marzo de 2026

Salud: Las terapias alternativas te ayudarán en este cambio interior que estás buscando. Infórmate y practica alguna disciplina oriental, te hará bien.

Amor: Evita que los celos te jueguen una mala pasada. Piensa dos veces antes de hacer comentarios irónicos que ofusquen a tu pareja.

Dinero: Surgen nuevas gestiones y negocios importantes. No realices cambios radicales, simplemente mejora lo que tienes.

Tauro

Tus relaciones sociales experimentarán un gran giro, aunque se manifestarán de muy diferentes formas.

Salud: Para que tu organismo marche bien debes dormir las horas que corresponden, solamente así podrás realmente descansar física y mentalmente.

Amor: Situación oportuna para complacer con una cena romántica y una noche tranquila a la persona que te atrae.

Dinero: En este período podrías recibir dinero, sin embargo, tal vez no será bajo las mejores circunstancias.

Géminis

Se aproxima una etapa en que debes aprovechar para desarrollar tus asuntos. Lograrás obtener muy buenos beneficios.

Salud: Trata de descansar un poco más y así relajarte del estrés diario de tu trabajo. Renueva en lo posible tu interés por la vida sana.

Amor: Los encuentros virtuales de recreo con amistades estimularán tu lado más romántico. Presta atención a señales indirectas.

Dinero: El conocimiento que tienes a tu disposición realzará tu autoestima y reputación. Gracias a esto mejorará tu situación laboral.

Cáncer

Época muy propicia para el desarrollo de las ideas, proyectos y todo aquello que te ponga en contacto con otras personas.

Salud: Sentirás que vuelves a recuperar las fuerzas y la energía. No te vendría mal tomar algún suplemento de vitaminas y minerales.

Amor: Sentirás que tu pareja es una persona que tiende a colgarse de ti, y esto te produce una sensación de no poder avanzar.

Dinero: Posiblemente sientes que tu falta de decisión en los asuntos de trabajo te decepciona. Hazle caso a tus presentimientos.

Leo

Nada ni nadie detendrá tu marcha. Hoy intentarán ponerte palos en la rueda, pero tu capacidad de adaptación te llevará a la meta.

Salud: Cierto clima de tensión y traiciones se respira en tu trabajo. Lo mejor será tomar distancia de algunos colegas y acercarte más a otros.

Amor: Es momento de cerrar círculos. Esa historia inconclusa merece un final, ya que tu pareja no soportará convivir con el pasado.

Dinero: Los consejos de un familiar te servirán para poder poner en orden tus asuntos financieros. Escucha más a tus mayores.

Virgo

Trata de ser más espontáneo en tus quehaceres diarios, llegó el momento de darte esos gustos que tenías postergados.

Salud: No siempre serás capaz de moderarte y respetar un estilo de vida medido. Cada tanto te dejarás llevar por exageraciones que no te benefician.

Amor: Vivirás momentos de grandes ilusiones en tus relaciones afectivas. Luego de las tormentas viene la calma.

Dinero: No esperes demasiado de tus compañeros de trabajo, ya que pueden fallarte a la hora en que los necesites.

Libra

Es un período no muy favorable, si algo te molesta da media vuelta y trata de continuar con otras cosas. Relájate y no discutas.

Salud: Una disputa podría causarte algún dolor de cabeza, u otros malestares, pero no será nada serio y será fácilmente resuelta y olvidada.

Amor: Trata de no iniciar un romance que sabes que no te llevará a ningún lado porque te sientes en soledad. Hay que saber esperar.

Dinero: En el ámbito laboral, ten cuidado, tú pareces ser verdaderamente muy pretencioso y no te resultarán bien las cosas.

Escorpio

Si miras a tu alrededor, hoy descubrirás nuevas oportunidades, solamente tendrás que poner más atención en las personas próximas.

Salud: Situaciones de gran tensión se vivirán en el seno familiar cuando un pariente lance una noticia. Trata de mediar y no de arrojar más leña al fuego.

Amor: Deberás ser más coherente, porque de nada sirve prometerle la luna a tu pareja y después no cumplir con tu palabra.

Dinero: Cuídate de los chismes en tu lugar de trabajo. Podrías terminar involucrado en un rumor que no te favorecerá para nada.

Horóscopo astrología signo signos zodíaco numerología (1)

Sagitario

Armonía, paz y bienestar son las palabras con las que empezarás el día de hoy. Gozarás de tranquilidad, disfrútalo.

Salud: Si quieres que tu hogar se vea más cálido y armónico, prueba con encender algún sahumerio de sándalo. Necesitas renovar energías.

Amor: Crees que en materia de amor lo conoces todo, pero llegará alguien que hará que tu estructura de pensamientos se venga abajo.

Dinero: No permitas que los demás se inmiscuyan en tus proyectos. Trata de mantener reserva si quieres que los negocios prosperen.

Capricornio

Ahora hay muchas cosas a tu favor, pero piensa que todo puede cambiar si no estás atento. Mantén el buen talante.

Salud: Grandes cambios están por llegar. Vale la pena dejar de lado los temores y lanzarse a la aventura, recuerda que quien no arriesga no gana.

Amor: Tu pareja te contará un secreto de su pasado y tú no sabrás cómo reaccionar. Escucha a tu corazón y no juzgues a tu pareja.

Dinero: Los gastos se han incrementado en este último tiempo. Si no quieres terminar en bancarrota, deja de comprar compulsivamente.

Acuario

No firmes ningún papel que no leas detenidamente, ya que podrían intentar engañarte. Hoy confía solo en quienes más te quieren.

Salud: Tu bienestar lo encontrarás en las cosas más pequeñas, en la familia, una cena, una película. La soledad será tu aliada.

Amor: Aunque se hayan suavizado los problemas, especialmente con los amigos, la relación no augura buen panorama.

Dinero: No habrá vuelta atrás de las determinaciones que pretendes tomar en el día de hoy. Piensa dos veces antes de hacerlo.

Piscis

No te será difícil sobrellevar las cuestiones que hacen referencia a los sentimientos. Tienes buenas intenciones y eso importa.

Salud: Mantén intacta la alegría de vivir que te caracteriza. Es lo que atrae a la gente hacia ti y te hace que generes un entorno tan bueno.

Amor: Las tormentas ya pasaron y ahora sale el sol. Es tiempo de aclarar el panorama escuchando lo que dicta el corazón.

Dinero: Día crítico para todo tipo de inicio de compromisos, contratos e inversiones. La fortuna estará de tu lado en esta jornada.