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El horóscopo para este lunes 16 de marzo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

16 de marzo 2026 · 07:40hs
Horóscopo.

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Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. En lo laboral, debe procurar ser más estricto. Anote en su agenda la revisión de la vista.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Mime más a los suyos y tenga más detalles. Ha pasado el momento de escasez, respire un poco. Si busca novedades laborales, hoy es el día. Los cambios climáticos pueden ocasionarle un resfriado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día para solucionar viejos problemas amorosos. Influencia favorable para aumentar sus ingresos. Intente ver la parte aburrida del trabajo con otros ojos. La alegría y el optimismo entran a formar parte de su vida.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si tiene pareja, lo mejor que puede ofrecerle es su empatía. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Procure cuidar y mejorar su aspecto.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hoy propondrá matrimonio a su pareja. Llegan buenas noticias en materia económica. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

LEER MÁS: El horóscopo para este domingo 15 de marzo de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Intente mantener la química en su relación de pareja. Escuche a los expertos o tendrá problemas económicos. Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo. Su salud tiene pequeñas goteras que debe arreglar.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Asuma sus errores y enfréntese a sus problemas de pareja. Concédase algún capricho, aunque sin perder el control. Alcanzará sus metas profesionales. Sigue con tensiones, intente relajarse.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Tiene a un familiar un poco abandonado. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Debe cambiar de puesto; el bache profesional parece largo. Si fuma, intente disminuir el consumo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Llega a su vida una persona que le hará feliz. Esté tranquilo, ese dinero prestado lo recuperará pronto. Se presentan muchos compromisos profesionales. El estómago se resiente, haga hoy dieta blanda.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Buen momento para invertir en bolsa. Un equívoco en su trabajo le permitirá aclarar cosas. Haga menos dietas y más ejercicio.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Una persona muy extraña le fascinará. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Láncese en pos de nuevas aventuras profesionales. Últimamente cuida poco su dieta, contrólese.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Recibirá un dinero de una persona que le quiere mucho. Dotes organizadoras en el trabajo. No retrase más su visita al médico.

Horóscopo Signo marzo
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