Horóscopo del viernes 6 de noviembre de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al día viernes 6 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al día viernes 6 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Este será, probablemente, el mejor día de la semana para ti, o el más fructífero; al menos de la semana laboral. Mitad como fruto de tus esfuerzos y sacrificios, y mitad, también, porque vas a tener suerte, hoy te espera un día afortunado, en el que muchas cosas pendientes al fin se van a realizar. Ayudas inesperadas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy el día se te va a complicar un poco, y quizás tengas la sensación de que va a peor según pasan las horas. Pero va a ser una sensación más que una realidad, aunque es cierto que los problemas aumentarán o se harán más complejos. Además, también va a ser un día rico en sorpresas, que no siempre van a ser de tu agrado.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Afortunadamente, hoy te espera un día lleno de actividad, pero igualmente lleno de satisfacciones y realizaciones. Aunque todo lo que consigas se deberá a tu esfuerzo, o tú lo percibirás de esta manera; sin embargo, también es cierto que sentirás que el viento parece soplar a tu favor. Un buen día para tomar iniciativas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El día de hoy te traerá inquietudes, preocupaciones o incertidumbre en el terreno sentimental, aunque pronto descubrirás que no hay nada malo y que todo el problema está en tu inseguridad y tus miedos. Todo lo que te agobia tiene, en realidad, una explicación, y tras las dudas vendrá luego la reconciliación y la tranquilidad.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hoy tendrás un día particularmente inspirado, o afortunado, para asuntos relacionados con papeleos y temas burocráticos, de hecho te llegará, por fin, algún documento que estabas esperando, o se desbloqueará alguna documentación que tenías parada desde hacía tiempo. También es favorable si tienes que afrontar algún juicio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Este día te traerá esfuerzos o sacrificios que, finalmente, van a dar su fruto, y es que las cosas no te van a ser nada fáciles, pero luego te merecerán la pena. Lo importante es que sigas adelante y no abandones. Ese carácter puntilloso y testarudo, que en otras ocasiones suele perjudicarte, hoy, sin embargo, te va a beneficiar mucho.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy el destino te va a traer un día ideal para abrir nuevos caminos, un momento en el que te verás obligado a abandonar tu zona de confort y aventurarte en nuevos proyectos, ya sea en el trabajo, asuntos financieros, relaciones sociales; o algún viaje de trabajo, cuyo resultado va a tener importantes consecuencias para tu futuro.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

No debes dejar que los obstáculos, desengaños o dificultades inesperadas te acaben conduciendo al desánimo o abatimiento, ya que hoy vas a tener cierta propensión a ello. Aunque las emociones y pasiones te dominan, hoy debes dejar que la cabeza sea quien gobierne tus actos, porque estás en un buen momento y pronto lo verás.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hoy te espera un día de aventura, ideal para viajar, tanto si fuese por trabajo como debido a asuntos más personales; además, todo ello va a estar reforzado porque también este día te va a traer muchas sorpresas o cambios inesperados, casi siempre en sentido positivo. También será un día muy bueno para las relaciones de amistad.

Horóscopo

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En estos momentos, la influencia de los astros te favorece claramente de cara a los asuntos materiales y financieros, no solo porque estás en una etapa ideal para sembrar, o efectuar algún importante cambio favorable, sino también porque pronto te van a llegar muchas cosas que esperabas y habían estado mucho tiempo atascadas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Hoy vas a terminar la semana laboral con un día bastante bueno y en el que se hará realidad algo por lo que llevas ya mucho tiempo trabajando y esforzándote, o comenzará a materializarse. Algo por lo que has luchado tenazmente, teniendo que hacer frente a las opiniones de otros, que te aconsejaban que no avanzaras por ese camino.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Aunque la semana ha tenido, o está teniendo, momentos muy positivos, sin embargo, hoy te espera un día un poco más duro, incómodo o difícil, en el que conseguir los objetivos que buscas te va a requerir bastante más esfuerzo o tiempo. Pero esto no torcerá tu destino, ni el cambio positivo que tu destino está dando desde hace meses.