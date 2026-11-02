Horóscopo del lunes 2 de noviembre de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al lunes 2 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el horóscopo correspondiente al lunes 2 de noviembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Empezará la semana con muchas ganas de resolver asuntos pendientes, pero no todo el mundo seguirá su ritmo. Tenga un poco de paciencia con sus compañeros y escuche sus propuestas. En casa encontrará más tranquilidad.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una decisión que lleva días aplazando volverá a ocupar sus pensamientos. No es necesario que lo resuelva todo inmediatamente. Hablar con una persona de confianza le permitirá descubrir alternativas que hasta ahora no había tenido en cuenta.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las opiniones de personas cercanas podrían influir demasiado en una cuestión sentimental. Recuerde que es usted quien mejor conoce su relación. Aproveche el día para aclarar dudas con su pareja sin dar tantas explicaciones a los demás.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Le encargarán una tarea que inicialmente le parecerá complicada, pero tiene suficiente experiencia para salir adelante. Organice bien su tiempo y no quiera abarcarlo todo. Una conversación agradable por la noche le devolverá el buen humor.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Ciertas actitudes de su pareja podrían despertar preguntas que hasta ahora había preferido dejar de lado. Antes de sacar conclusiones, escuche lo que tiene que decir. Una buena comunicación evitará malentendidos y le permitirá sentirse más seguro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su capacidad de organización le será muy útil para poner orden en diferentes asuntos. Evite, sin embargo, exigirse demasiado. También necesita momentos para distraerse. Una propuesta inesperada podría animarle la tarde y cambiar sus planes.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una situación sentimental le hará dar demasiadas vueltas a una conversación reciente. No interprete cada palabra como un motivo de preocupación. Céntrese en sus actividades habituales y deje que las cosas vayan encontrando su lugar.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Podría recordar una decisión del pasado que todavía le genera algunas dudas. De poco sirve reprocharse aquello que ya no puede cambiar. Una actitud más práctica le permitirá afrontar el presente con serenidad y confianza.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Empezará el día con una energía que contagiará a las personas de su entorno. Una noticia relacionada con alguien a quien aprecia le hará ilusión. En cuestiones sentimentales, muéstrese natural y no quiera adelantar acontecimientos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las relaciones personales ocuparán un lugar importante en sus pensamientos. Quizá descubra que alguien espera más atención por su parte. No necesita grandes demostraciones. Un rato compartido y una conversación sincera pueden ser suficientes.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La intuición le ayudará a detectar un pequeño detalle que otras personas han pasado por alto. Aproveche esa sensibilidad, pero compruebe los datos antes de decidir. Por la tarde le vendrá bien desconectar un rato de las preocupaciones.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Un comentario hecho sin mala intención podría provocar una confusión con alguien cercano. No deje que el malentendido se haga grande. Explicarse con calma será la mejor solución. Vigile también los pequeños gastos que va acumulando.