Horóscopo del viernes 12 de abril de 2024

TAURO: Aunque, en ocasiones, parezca que todo se torna gris, con Júpiter en tu signo, la suerte va a acompañarte siempre que la necesites. No te empeñes en tener siempre la razón y escucha otros puntos de vista.

GÉMINIS: Esa inteligencia que tienes es toda una garantía para triunfar, aunque tendrás que estar atento para no dar ningún paso en falso en un asunto que centra tu atención. Es importante que no te tomes las cosas tan a pecho y que te relajes.

CÁNCER: Vas a tener las ideas muy claras este fin de semana y sentirás que ha llegado el momento de sincerarte y decir lo que piensas, aunque los que te rodean no compartan tus opiniones. El sábado y el domingo, la Luna creciendo en tu signo te aporta una magia especial.

LEO: Acertarás de pleno en una decisión que vas a tomar, y pondrás tal empeño en conseguir lo que quieres que lo vas a lograr. El amor te exigirá dedicación, ternura y pasión, y este fin de semana no te va a costar nada dar eso y mucho más...

VIRGO: Aunque este fin de semana pueden surgir situaciones que escapen a tu control y que no te quede más remedio que aceptar, no vas a perder la calma y vas a afrontarlas con la mejor de tus sonrisas.

LIBRA: Hay novedades que van a llegar a tu vida que, aunque en un primer momento te van a desconcertar, van a terminar despertando en ti unas enormes ganas de disfrutar de todo lo que van a enriquecer tu vida.

ESCORPIO: Fin de semana muy positivo para estabilizar relaciones y afectos, y para valorar esos pequeños y sencillos placeres de la vida, que son la base de la auténtica felicidad. La suerte no te dará la espalda.

SAGITARIO: Este fin de semana estarás muy receptivo, cuidarás tu imagen y tu atractivo, y el éxito no tardará en llegar. Tus facultades psíquicas estarán muy potenciadas y tu intuición será como una brújula que guía tus pasos.

CAPRICORNIO: Lo que creías que no podía funcionar ni iba a tener continuidad volverá a florecer si apuestas por ello con ganas. Tú sabes que, si te empeñas, puedes y acabas consiguiéndolo todo. Confía en tu fuerza interior y nada se te resistirá.

ACUARIO: Con tus emociones a flor de piel, puedes sentir que te falta la energía. No te ocupes de asuntos que no te corresponde a ti resolver. En ocasiones, tendrás que hacer un esfuerzo para no aislarte y compartir tus inquietudes.

PISCIS: Nada puede suceder en tu vida sin el impulso de tus emociones, así que sigue los dictados de tu corazón porque no te vas a equivocar y vas a encontrar la respuesta a muchos de tus interrogantes. Disfruta del fin de semana dándote un capricho, te lo mereces.