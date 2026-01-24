Horóscopo del sábado 24 de enero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al sábado 24 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Los astros le favorecen, anímese a esa nueva relación. Buen momento para comprar, vender o invertir. Debe replantearse su metódo de trabajo. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Está presionado por los temas afectivos que debe afrontar. Nada nuevo en su situación económica. En el trabajo, tendrá tendencia a imponerse elevadas cimas. Puede que esté incubando un virus.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cada vez está más enamorado de su pareja. En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su empeño por darse a los demás le será muy placentero. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. Perfecto estado físico gracias a su resistencia natural.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

El amor será una fuente de satisfacciones. Jornada para probar suerte con los juegos de azar. El trabajo desempeñado le enorgullece. Tirones debidos a un exceso de ejercicio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. En lo económico, desconfíe del dinero fácil. Habrá cambios considerables en su ambiente laboral. No se deje llevar por los ataques de languidez.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Buen momento para resolver su alterada vida social. Quizá le llegue un recibo impagado por error. Energía mental buena para su trabajo. Si descuidó su salud en el pasado, ahora debe enmendarse.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El amor favorece a las mujeres de este signo. No despilfarre el dinero en caprichos. Nuevos compromisos y retos profesionales. Búsquese un hueco y abandone sus costumbres sedentarias.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Los astros miman sus finanzas. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. Tendrá los nervios de punta.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si controla sus cambios de humor, disfrutará del amor. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Cálmese, su salud se resiente.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Está predispuesto a la discusión con su pareja; evítelo. Hoy su economía no mejorará. Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Día agradable con los amigos y la pareja. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.