Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez hizo su aporte para que el Colchonero derrote como local 5 a 2 a Tottenham, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

Julián Álvarez, con suerte y oportunismo en el tercer gol, y a pura potencia en el cuarto.

Con dos goles de Julián Álvarez , Atlético de Madrid goleó como local por 5 a 2 al Tottenham del Cuti Romero, que dejó una de las imágenes más bochornosas en la historia de la Champions League tras reemplazar a su arquero a tan sólo 17 minutos de juego y dos errores groseros en sus espaldas.

Además de la Araña, Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Robin Le Normand aportaron un tanto cada uno para los de Diego Pablo Simeone.

Por su parte, Pedro Porro y Dominic Solanke fueron quienes descontaron para los Spurs, que ahora deberán remontar una diferencia enorme en la vuelta si quiere seguir con vida, con la confianza hecha añicos y la imagen del golero llorando como símbolo de una noche que tardará mucho en borrarse.

El partido correspondió a la ida de los octavos de final del certamen de clubes más importante del mundo.

Goleada del Bayern Múnich y empate del Barcelona

Por otra parte, Bayern Múnich fue una aplanadora y, como visitante, goleó 6 a 1 a Atalanta. Josep Stanisic, Michael Olise por duplicado, Serge Gnabry, Nicolas Jackson y Jamal Musiala anotaron los tantos del conjunto bávaro; mientras que el descuento de los locales fue de Mario Pasalic.

En tanto que Newcastle y Barcelona igualaron 1 a 1 en Inglaterra. Faltando cinco minutos para el final del partido, Jacob Murphy abrió la cuenta para las Urracas y, cuando parecía que se quedaría con la victoria, en el cuarto minuto de agregado Lamine Yamal cambió un penal por gol para el empate definitivo.