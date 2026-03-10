Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas

La OSER lanzó un programa destinado a afiliadas para que se realicen los estudios anuales para la detección temprana de patologías de cuello uterino y mama.

10 de marzo 2026 · 18:27hs
OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas.

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) presentó el programa integral Tu salud, tu fuerza, tu tiempo, una iniciativa destinada a facilitar el acceso de sus afiliadas a controles médicos preventivos en una sola jornada y sin costos adicionales.

La presentación se realizó este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná y fue encabezada por la vicegobernadora, Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el presidente de OSER, Mariano Gallegos.

En Paraná, una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos partes. 

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

se lanza la campana de vacunacion antigripal 2026 en el centro de salud arturo illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

LEER MÁS: Virus del Papiloma Humano (VPH): recuerdan la importancia de prevenir y detectarlo a tiempo

El nuevo programa de OSER

La propuesta se desarrollará mediante un circuito especialmente organizado en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (Cemener), ubicado en Oro Verde. Allí, las afiliadas podrán realizar en un mismo día los estudios anuales recomendados para la detección temprana de patologías de cuello uterino y mama.

El programa surge como respuesta a dos de las principales barreras que enfrentan muchas mujeres al momento de realizar sus controles de salud: la falta de tiempo y los costos económicos. En ese sentido, la iniciativa busca acompañar, informar y promover el acceso a estudios preventivos.

Para optimizar la atención, el Cemener dispuso de un espacio específico con boxes equipados para completar el circuito de estudios, que incluye PAP, colposcopía, mamografía y ecografías, permitiendo realizar todos los controles en una misma jornada.

Además, estas prácticas estarán eximidas del pago de coseguro, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los protocolos médicos anuales.

Otros detalles

El programa también incorporó un sistema de turnos a través de whatsapp, al número +54 9 343 407 9900. Asimismo, se puede obtener información sobre el funcionamiento del circuito de atención en el sitio oficial del centro: https://www.cemener.org.ar/

De la actividad participaron además el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; legisladores; la vocal de OSER, Flavia Maidana; por Cemener, la presidenta del Consejo de Administración, Jesuana Aizcorbe; la gerente general, Marianela Pacheco; y la responsable del programa, Tamara Zapata; junto a autoridades municipales y universitarias, equipos técnicos, especialistas y referentes del sector de la salud.

OSER programa Controles ginecológicos
Noticias relacionadas
General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

entre rios: la oposicion no avalo el proyecto del ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

Entre Ríos: ofrecen créditos con tasa bonificada a productores y pymes

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) llamó a licitación pública internacional para modernizar el complejo hidroeléctrico binacional

Salto Grande licita la modernización de su sistema de transmisión

Ver comentarios

Lo último

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Ultimo Momento
Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Informe de la UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas en el trabajo

Informe de la UCA: 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas en el trabajo

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Policiales
Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Delincuente salió de la comisaría el domingo y el lunes volvió a robar

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Una interna de la cárcel de mujeres de Paraná denunció ataques

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Santa Elena: le pegó con un lazo y la amenazó de muerte

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Los planteos en la causa Urribarri: 11 años de investigación y USD 7 millones de enriquecimiento

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Violento episodio en motel de Paraná: no era la primera vez que se veían

Ovación
Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Julián Álvarez marcó por duplicado para la goleada del Atlético de Madrid

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Echagüe a todo o nada para salvar su plaza en la Liga Nacional Masculina

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Boca avanza en la remodelación de la Bombonera

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

Huracán y River jugarán con público reducido en Parque Patricios

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

La provincia
Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Paraná: una ambulancia que trasladaba una urgencia chocó una moto y la partió en dos

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

Se lanza la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en el Centro de Salud Arturo Illia

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas

OSER presentó un programa para facilitar controles ginecológicos preventivos a afiliadas

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

General Ramírez prepara una nueva edición de Ramírez Festeja

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Entre Ríos: la oposición no avaló el proyecto del Ejecutivo para auditar la deuda provincial

Dejanos tu comentario