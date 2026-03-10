Uno Entre Rios | Ovación | Galatasaray

Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League

Tal como ocurrió fase inicial, en la ida de los octavos de final Galatasaray se impuso como local por 1 a 0 sobre el conjunto inglés.

10 de marzo 2026 · 18:52hs
Galatasaray irá con una mínima ventaja a Inglaterra.

Galatasaray derrotó por 1 a 0 a Liverpool en Estambul por la ida de los octavos de final de la Champions League y volvió a golpear al equipo inglés en Turquía, tal como ya había ocurrido en la fase inicial.

El conjunto de Okan Buruk se impuso con un gol de Mario Lemina en apenas siete minutos del partido en Turquía y viajará a Anfield con ventaja para definir la serie.

El partido tuvo un inicio intenso ya que a los dos minutos, Liverpool contó con una ocasión clara tras un error de Ugurcan Cakir en la salida y una pérdida de Lemina cerca del área, pero Florian Wirtz falló con el arco casi vacío.

Ventaja del Galatasaray

La respuesta del local llegó rápido: a los seis minutos Gabriel Sara ejecutó un córner desde la izquierda, Victor Osimhen bajó la pelota de cabeza y Lemina conectó para marcar el único gol de la noche.

El encuentro mantuvo ritmo alto y varias situaciones: Osimhen estuvo cerca del segundo con un cabezazo que pasó junto al palo, mientras Liverpool respondió con un remate de Wirtz que controló Çakir y un disparo de Ibrahima Konaté que pegó en el travesaño.

En el complemento hubo dos goles anulados, uno por lado, por fuera de juego y por mano, respectivamente. El equipo inglés buscó el empate hasta el final, pero el Galatasaray sostuvo la ventaja y dejó la serie abierta para la revancha en Anfield.

