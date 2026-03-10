Galatasaray derrotó por 1 a 0 a Liverpool en Estambul por la ida de los octavos de final de la Champions League y volvió a golpear al equipo inglés en Turquía, tal como ya había ocurrido en la fase inicial.
Galatasaray sorprendió a Liverpool en la Champions League
Tal como ocurrió fase inicial, en la ida de los octavos de final Galatasaray se impuso como local por 1 a 0 sobre el conjunto inglés.
El conjunto de Okan Buruk se impuso con un gol de Mario Lemina en apenas siete minutos del partido en Turquía y viajará a Anfield con ventaja para definir la serie.
El partido tuvo un inicio intenso ya que a los dos minutos, Liverpool contó con una ocasión clara tras un error de Ugurcan Cakir en la salida y una pérdida de Lemina cerca del área, pero Florian Wirtz falló con el arco casi vacío.
Ventaja del Galatasaray
La respuesta del local llegó rápido: a los seis minutos Gabriel Sara ejecutó un córner desde la izquierda, Victor Osimhen bajó la pelota de cabeza y Lemina conectó para marcar el único gol de la noche.
El encuentro mantuvo ritmo alto y varias situaciones: Osimhen estuvo cerca del segundo con un cabezazo que pasó junto al palo, mientras Liverpool respondió con un remate de Wirtz que controló Çakir y un disparo de Ibrahima Konaté que pegó en el travesaño.
En el complemento hubo dos goles anulados, uno por lado, por fuera de juego y por mano, respectivamente. El equipo inglés buscó el empate hasta el final, pero el Galatasaray sostuvo la ventaja y dejó la serie abierta para la revancha en Anfield.