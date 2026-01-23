Horóscopo del viernes 23 de enero de 2026

Este es el horóscopo correspondiente al viernes 23 de enero de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Cambie de argumentos, su pareja está cansada. La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de su negocio. Consigue ser una pieza importante en su empresa. No tendrá ningún problema de salud.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Los lazos de amistad se reforzarán más que nunca. Su economía mejora gracias a ese décimo premiado. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. Visite a un oculista para una revisión.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

En el amor, vivirá momentos verdaderamente mágicos. Buenas perspectivas en el terreno económico. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. Su fuerza física y sus energías serán envidiables.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Es posible que pase por una situación amorosa difícil. En cuestiones financieras, sea más realista y sensato. Estará deseando que cierto trabajo se acabe. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sea afectivo y cariñoso con los suyos. Crece la entrada de dinero extra. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Estará en plena forma.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Buen momento para hacer declaraciones de afecto. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Un compañero le favorecerá para que progrese. No se exponga al frío por las noches.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Haga uso de toda su capacidad de seducción. Cuidado con las tarjetas de crédito, son peligrosas. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Actúe como director y protagonista de su vida afectiva. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Júpiter, planeta protector, le ayudará en su trabajo. Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Cuidado con los celos, para quienes tienen pareja estable. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. Ser jefe es difícil, utilice el diálogo. Síntomas de que algo está fallando en su organismo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Si vuelve la vista a un amor del pasado, lo lamentará. Etapa de mayor estabilidad económica. En el terreno profesional, siga el camino que se ha marcado. Día de buena salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No se compadezca tanto, quién no ha tenido problemas amorosos. Día poco favorable para las inversiones. Complicaciones para sus intereses profesionales. Es el momento ideal para empezar una actividad.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su intransigencia puede provocar conflictos familiares. Debe ser más prudente si no quiere que le falte el dinero. Impida que otros invadan su terreno profesional. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.