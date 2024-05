Horóscopo del martes 7 de mayo de 2024

TAURO: Felicidades. Con el Sol y Venus en tu signo, tendrás claros todos tus objetivos y no te faltará ni energía, ni voluntad para llevarlos a cabo. Estás en un buen momento, disfrútalo.

GÉMINIS: Puede haber una situación que te agobia y que no terminas de afrontar. Aunque te cueste, mantén la mente fría, saca tu fuerza y tu optimismo, y no te dejes llevar por tus emociones para salir a flote.

CÁNCER: Aprovecha el día al máximo, disfruta cada instante, cada momento, las experiencias que surjan..., y vivirás momentos mágicos que te alegrarán la vida. No bajes la guardia porque tu futuro es prometedor.

LEO: Se presenta un día muy activo, con algún que otro sobresalto, y tú sabrás afrontar todo lo que venga de manera brillante. Estás a punto de cumplir un sueño que llevas tiempo persiguiendo.

VIRGO: Llegará un cambio muy positivo a tu vida si aceptas la realidad tal cual es y resuelves tus asuntos sin agobiarte, pero dedicándoles tiempo. En el amor, mima la relación para sentirte feliz y con ilusiones renovadas.

LIBRA: Hoy estarás especialmente abierto a todo lo que te depare el destino y confiarás ciegamente en que la vida te traerá pronto algo nuevo. Eres fiel a tus sentimientos y no traicionas la confianza de las personas que quieres.

ESCORPIO: Te mostrarás más tolerante y comprensivo con los errores de los demás. Estarás muy ingenioso y tendrás una chispa que atraerá mucho. Llegan a tu vida maravillosas sorpresas; disfrútalas.

SAGITARIO: Hoy evita entrar en discusiones por asuntos que ni te van ni te vienen. Aléjate de las personas tóxicas. Intenta recuperar la magia en el amor y disfruta del poder de seducción que despiertas.

CAPRICORNIO: No seas tan exigente contigo mismo y podrás disfrutar más de todo lo que estás consiguiendo tú solo. Si te embarga la sensación de fracaso ante lo que pudo ser y no fue, no te lamentes. Piensa que si no fue es porque no tenía que ser.

ACUARIO: No mires atrás, vive cada momento con intensidad, valora todo lo que tienes y cambia aquello que no te agrada. Sólo así podrás conseguir tus objetivos. Vienen nuevas oportunidades para ser feliz y vas resolver un asunto que te preocupaba.

PISCIS: Sabrás rodearte de las personas que te hacen sentir bien, que te sacan una sonrisa. Quizá tengas que aceptar una propuesta que no es del todo de tu agrado, pero estás tan positivo que nada va a amargarte.